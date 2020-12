Piękny wygląd, zalety SUV-a i niepowtarzalny charakter - nadjeżdża Peugeot 5008!

Peugeot 5008: historia modelu i specyfikacja techniczna

Peugeot 5008 od początku swojego istnienia przeszedł dość sporo zmian. Pierwsza generacja modelu powstała w 2009 roku jako minivan, którego wygląd ewidentnie nawiązywał do produkowanego już wówczas crossovera 3008. Model 5008 występował wówczas zarówno w wersji 5-osobowej, jak i 7-osobowej. W 2013 model przeszedł gruntowny lifting, który miał na celu upodobnienie go do reszty samochodów należących do gamy Peugeota.

Na tym jednak nie koniec zmian. Koncern zdecydował się bowiem, że II generacja 5008 będzie zupełnie inna. Porzucono koncepcję minivana na rzecz dołączenia modelu do gamy popularniejszych na rynku SUV-ów i crossoverów. Dlatego też zaprezentowana w 2016 nowa odsłona 5008 w niczym nie przypominała swojego poprzednika.

Czego możemy się spodziewać decydując się teraz na model 5008? Po zmianach samochód dostępny jest w następujących wariantach:

1.2 PureTech (130 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 188 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,8 l/100 km

1.2 PureTech (130 KM) z 8-biegową przekładnią automatyczną, prędkość maksymalna: 188 km/h, średnie zużycie paliwa: 7,1 l/100 km

1.6 PureTech (180 KM) z 8-biegową przekładnią automatyczną, prędkość maksymalna: 222 km/h, średnie zużycie paliwa: 7,8 l/100 km

1.5 BlueHDi (130 KM) z 6-biegową manualną skrzynią, prędkość maksymalna: 191 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,6 l/100 km

1.5 BlueHDi (130 KM) z 8-biegową przekładnią automatyczną, prędkość maksymalna: 190 km/h, średnie zużycie paliwa: 5,7 l/100 km

2.0 BlueHDi (180 KM) z 8-biegową przekładnią automatyczną, prędkość maksymalna: 208 km/h, średnie zużycie paliwa: 6,6 l/100 km.

Podstawowa wersja wyposażenia Peugeota 5008 zawiera m.in.: 17-calowe felgi aluminiowe, automatyczną, dwustrefową klimatyzację z nawiewami na tylny rząd siedzeń, ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR, 6x poduszki powietrzne (czołowe, boczne i kurtynowe), mocowania ISOFIX na fotelu pasażera i bocznych fotelach w drugim rzędzie, elektryczny hamulec postojowy z funkcją Hill Assist, wskaźnik zmiany biegów, reflektory przednie EcoLED, system monitorowania pasa ruchu (LDW), system rozpoznawania znaków drogowych, tempomat i ogranicznik prędkości, tylne czujniki cofania, system bezkluczykowego uruchamiania auta, elektryczne wspomaganie kierownicy, szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Peugeot i-Cockpit – panel 12,3-calowy panel wirtualnych zegarów, 8-calowy ekran dotykowy, kompaktowa wielofunkcyjna kierownica, wycieraczki z czujnikiem deszczu, gniazda USB, radio DAB (Digital Audio Broadcasting) z MP3, 6 głośników, Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący), z przyciskami na kierownicy, 8-calowy ekran dotykowy.

Peugeot 5008: test samochodu

Peugeot jest obecnie jednym z liderów na rynku kompaktowych SUV-ów. Omawiana 5008 od 2017 roku rozeszła się w liczbie 300 000 egzemplarzy. Po zmianach auto cieszy się równie wielkim zainteresowaniem. Najtańsza wersja tego modelu obecnie kosztuje około 124 tysięcy złotych, podczas gdy za model z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem przyjdzie zapłacić minimum 136 tysięcy. W testach Peugeot 5008 radzi sobie całkiem nieźle: jest dynamiczny, a przy tym nie niszczy budżetu ilością spalanego paliwa. Zawieszenie sprawia, że jazda jest komfortowa, nawet przy dłuższych dystansach. Rozbudowane systemy bezpieczeństw sprawiają, że auto prowadzi się łatwo, lekko i przyjemnie.

Peugeot 5008 SW: opinie użytkowników

Osoby, które miały okazję jeździć Peugeotem 5008 w swoich opiniach podkreślają jako jego zalety wygodę, ciekawie wykończone wnętrze, możliwość pomieszczenia siedmiu pasażerów, lub pięciu za to ze znaczną przestrzenią bagażową. Jako jedną z wad wskazywane jest dość wysokie spalanie, dochodzące nawet do 10 l na 100 km na trasie. Biorąc jednak pod uwagę masę, którą samochód wraz z pasażerami może osiągnąć, nie jest to wartość zawrotna i jest w pełni zrozumiała.

