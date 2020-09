Nowy Peugeot 5008 idzie śladem mniejszego brata. I to dobra wiadomość

Najważniejszą premierą Peugeota w tym tygodniu był oczywiście nowy Peugeot 3008, ale chwilę później zaprezentowano także jego większego brata, model 5008. Obydwa auta okazały się sporym sukcesem, a decyzja o metamorfozie 3008 i 5008 z minivanów w pełnoprawne SUV-y okazała się strzałem w dziesiątkę. Od 2017 roku na drogi wyjechało już ponad 300 tysięcy 5008. Tegoroczny lifting ma jeszcze podkręcić dobre wyniki.

REKLAMA

Mówimy tu o liftingu, a nie przeskoku w kolejną generację, nie liczcie więc na rewolucję techniczną. Tutaj chodzi głównie o nową stylistykę nadwozia i lepiej wyposażone wnętrze. W ogóle producent na razie unika podawania informacji o jednostkach napędowych, jakie mają trafić pod maskę 5008. W polskiej informacji prasowej nie ma o nich nawet słowa. Zagraniczne media podają, że dostępne będą cztery silniki o różnej mocy: benzynowe 1.2 R3 130 KM i 1.6 R4 180 KM oraz diesle 1.5 130 KM i 2.0 177 KM. To oznacza, że pod względem silników nie zmienia się nic - dokładnie tak wygląda polska oferta aktualnego 5008.

Nie zdziwimy się, jeśli za jakiś czas Peugeot poinformuje, że do oferty dołączą także ładowane z gniazdka hybrydy. Te dostępne są już w 3008, 508, C5 Aircrossie od Citroena i Oplu Grandlandzie X.

Peugeot 5008 2021 fot. Peugeot

Lifting to okazja do unowocześnienia wnętrza. 5008 otrzymał kolejną generację Peugeot i-Cockpit z nowym panelem cyfrowych zegarów z wysokiej jakości wyświetlaczem i nowym ekranem dotykowym 10' HD. Ponadto, liczne systemy wspomagania prowadzenia samochodu najnowszej generacji zapewniają większe bezpieczeństwo. Oczywiście 5008 wciąż będzie można zamówić jako samochód siedmioosobowy. SUV ma się także wyróżniać przestronnością i możliwością dostosowania do swoich potrzeb wnętrza.

Nowy Peugeot 5008 wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym roku. Bliżej rynkowej premiery poznamy szczegóły polskiego cennika. Aktualnie 5008 kosztuje wyjściowo 119 500 zł z benzynowym silnikiem i 130 600 zł z dieslem. Nie wspomnieliśmy nic o zmianach w stylistyce. Te lepiej zobaczyć na własne oczy:

Część zdjęć nowego Peugeota 5008 wkleiliśmy w tekst, ale w naszej galerii znajdziesz ich znacznie więcej. Otwórz galerię

Peugeot 5008 2021 fot. Peugeot