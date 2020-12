Najlepsze samochody do 50 tysięcy! TOP 5 nowych aut, za które nie przepłacisz!

Nowy samochód do 50 tysięcy: jakie modele wchodzą w grę?

Rynek nowych samochodów jest bardzo dynamiczny. Zmiany cen następują co roku wraz z pojawianiem się nowych modeli dopasowanych do wygórowanych wymagań np. związanych z obniżeniem emisji spalin. Poszukując nowego samochodu do 50 tysięcy złotych trzeba liczyć się z tym, że nie wszystkie nasze wymagania mogą zostać spełnione. W tym budżecie wielu producentów zaoferuje nam bowiem podstawowe wersje samochodów. Najłatwiej auto w takiej cenie będzie znaleźć w segmencie A i B, czyli wśród samochodów małych i miejskich. Zmniejszone gabaryty, słabsze silniki i parametry techniczne oraz uboższe wyposażenie zrekompensuje nam stosunkowo niska cena. Które modele oferują nam jakość adekwatną do ceny?

Małe samochody - najlepsze oferty na rynku

Samochód do 50 tysięcy: wybrane modele

Przeglądając ofertę dealerów możemy trafić na propozycje samochodów w cenie nieprzekraczającej 50 tysięcy złotych. Jak się one prezentują? Czy warto inwestować w taki pojazd?

Dacia Sandero - Dacia znana jest jako jedna z najtańszych opcji jeśli chodzi o nowe samochody; w porównaniu do lat ubiegłych jej cena również wzrosła, jednak nie tak drastycznie jak u innych producentów; w ofercie dealerów można znaleźć podstawowe Sandero z klimatyzacją manualną za około 38 tysięcy.

Fiat 500 - w cenie 40 tysięcy możemy skonfigurować zupełnie przystępną wersję z silnikiem 1.2, wyposażoną w klimatyzację i radio fabryczne

Skoda Fabia - to najpopularniejszy samochód segmentu B sprzedawany w Polsce; podstawowa wersja kosztuje około 45 tysięcy i ma na stanie klimatyzację oraz radio; co do wyboru lakieru czasem nie jest to możliwe, ale rekompensuje to większa przestrzeń niż w małych autach

Mitsubishi Space Star to model, który jest już od jakiegoś czasu na rynku; w cenie nieprzekraczającej 50 tysięcy otrzymamy auto z silnikiem o pojemności 1.2 i mocy 80 KM z manualną klimatyzacją; wystarczy jednak tysiąc złotych więcej by zyskać aluminiowe felgi i automatyczną klimę

Toyota Aygo - w takim budżecie otrzymamy bardzo fajną Toyotę jednak pod jednym warunkiem: że auto będzie służyło jednej osobie. Aygo należy bowiem do najmniejszych aut na rynku i najlepiej sprawdza się jako opcja dla singla lub jako dodatkowy pojazd w domu

Jaki samochód do 50 tysięcy?

Jak już wspomniano wyżej, zakup przyzwoicie wyposażonego modelu samochodu w cenie do 50 tysięcy złotych jest niezwykle trudny. Nasz wybór powinien ograniczyć się do samochodów z segmentu A. Znajdziemy też interesujące modele w segmencie B, ale te będą występowały w podstawowych wersjach wyposażenia, z najsłabszymi silnikami, które nie zapewnią komfortu jazdy, zwłaszcza na trasie. Dla osób, które poszukują nieco większego pojazdu wybór pozostaje między podstawową wersją Fiata Tipo, którego można dostać już za 48 tysięcy złotych lub Dacią Logan i Duster, które również mieszczą się w tym budżecie, jednak zdecydowanie odstają pod względem zarówno technicznym, jak i stylistycznym od droższych modeli z ich segmentów.

Kolejną opcją jest zakup kilkuletniego samochodu używanego. Wbrew pozorom nie jest to rozwiązanie najgorsze. Czasem warto zainwestować w kilkuletni sprawdzony model, wyposażony w wysokiej klasy silnik i inne podzespoły, które dadzą nam gwarancję bezawaryjnej pracy przez kolejne lata niż w model nowy, ale zdecydowanie słabszy pod względem technicznym. Takiego zakupu jednak nie można dokonywać pochopnie. Warto sprawdzić dany egzemplarz, czy nie posiada on ukrytych wad, korzystając z pomocy stacji diagnostycznej. Pewniejsze będą samochody krajowe, posiadające udokumentowaną historię w systemie CEPiK. Lepiej odpuścić sobie także zakup samochodów, które służyły jako pojazdy służbowe, flotowe - choć są bardzo dobrze wyposażone, najczęściej są bardzo mocno wyeksploatowane.