Tak wygląda Volkswagen Tiguan! Popularny model po liftingu i w hybrydowej wersji

Volkswagen Tiguan - na rynku od 2007 roku

Historia tego samochodu liczy sobie kilkanaście lat, dwie generacje i kilka znaczących liftingów. Nazwę kompaktowego SUV-a niemieckiej marki wyłoniono w konkursie. Powstała z połączenia słów ''tiger'' i ''iguana''. Pierwsza generacja powstałą na płycie podłogowej PQ35, która posłużyła także do stworzenia Tourana, Golfa V lub Skody Yeti. Wnętrze w jego przypadku nawiązywało do Golfa Plus. W 2015 roku rozpoczęła się produkcja drugiej generacji tego popularnego samochodu, już na nowoczesnej platformie MQB. W 2017 r. powstała też przedłużona wersja Volkswagen Tiguan Allspace. W Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieje większe zapotrzebowanie na przestronne SUV-y, sprzedawany jest w miejsce podstawowej wersji jako Volkswagen Tiguan. W 2018 r. VW Tiguan został najlepiej się sprzedającym SUV-em na europejskim rynku. Ten sukces powtórzył rok później.

REKLAMA

NOWY VOLKSWAGEN TIGUAN WKRACZA NA RYNEK! ZASKAKUJE. TAKŻE CENĄ

Opinie Moto.pl: Volkswagen Tiguan R - sportowy SUV z Wolfsburga

Volkswagen Tiguan: opinie. Jak postrzega się niemieckie auto?

Opinie o Volkswagenie Tiguan są z reguły pozytywne. Poczynając od designu, który określa się najczęściej jako stonowany i klasyczny, aż po ergonomicznie wykonane wnętrze, gdzie niekiedy narzeka się na jakość materiałów wykorzystanych w dolnych partiach kabiny. Zarzutów nie budzi też najczęściej sprzęt multimedialny oraz nowoczesne silniki Diesla i benzynowe zaproponowane do tego modelu. Nie jest mu straszna jazda po trudniejszym terenie (tryb Off Road, podcięty zderzak). Jest bardzo przestronny wewnątrz jak na swoje gabaryty.

Jakie wady Volkswagena Tiguana podkreśla się najczęściej? Mowa między innymi o dość delikatnym lakierze, który łatwo zarysować podczas czyszczenia, szybkim zużywaniu się tapicerki np. w przypadku fotela kierowcy lub krótkim rozstawie osi. Pojawiają się też informacje o problemach z eksploatacją skrzyń biegów DSG. Używane modele tego auta dosyć wolno tracą na wartości. Trudno znaleźć nawet wśród najstarszych Volkswagenów Tiguan sprawne auto w cenie poniżej 25 tys. zł.

NOWY VOLKSWAGEN TIGUAN WKRACZA NA RYNEK! ZASKAKUJE. TAKŻE CENĄ

Volkswagen Tiguan 2020. Czym wyróżnia się model po ostatnim liftingu?

Zaprezentowany latem Volkswagen Tiguan 2020 przeszedł poważne zmiany - model czekał na nie pięć długich lat. Chodzi przede wszystkim o modyfikację wyglądu przedniej części nadwozia i bardziej bogate wyposażenie wewnątrz. Jakie wymiary ma nowy Volkswagen Tiguan?

450,9 cm - długość

183,9 cm - szerokość

167,5 cm - wysokość

268,1 cm - rozstaw osi

615 l - pojemność bagażnika (możliwe 1655 l po złożeniu siedzeń)

NOWY VOLKSWAGEN TIGUAN WKRACZA NA RYNEK! ZASKAKUJE. TAKŻE CENĄ

Volkswagen Tiguan 2020: jednostki napędowe

Do Volkswagena Tiguan 2020 zaproponowano dość duży wybór jednostek napędowych. Będą to silniki benzynowe:

1.5 TSI EVO (130 KM) z prędkością maksymalną 195 km/h i zużyciem paliwa na poziomie 5,5/5,7 l / 100 km

1.5 TSI EVO (150 KM) z prędkością maksymalną 203 km/h i zużyciem paliwa 5,7/5,9 l / 100 km

Alternatywami są silnik wysokoprężny i hybryda plug-in:

2.0 TDI SCR 4Motion (150 KM), prędkość maksymalna 200 km/h i zużycie paliwa 4,9/5,1 l / 100 km

1.4 TSI plus silnik elektryczny, (245 KM) z możliwością pokonania 50 km na napędzie elektrycznym

NOWY VOLKSWAGEN TIGUAN WKRACZA NA RYNEK! ZASKAKUJE. TAKŻE CENĄ

Wyposażenie nowego Volkswagena Tiguan

Z zewnątrz zmiany w przypadku nowego Volkswagena Tiguan to przede wszystkim inaczej zaprojektowane zderzaki i atrapa chłodnicy, ale także nowe reflektory LED. Wiele zależy od wyboru poszczególnych wersji, spośród których:

Tiguan - podstawowa wersja wyposażona między innymi we wspomniane światła LED, komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem, przesuwaną tylną kanapę, czujnik deszczu, asystenta toru jazdy i system awaryjnego hamowania

Elegance - reflektory LED IQ Light, cyfrowy wyświetlacz zegarów, App Connect, kamerę cofania, bezdotykowe otwieranie

Life - asystent świateł drogowych, klimatyzacja automatyczna 3-strefowa, aktywny tempomat, czujniki parkowania z przodu i tyłu, system rozpoznający to, że kierowca jest zmęczony

R-line - sportowa kierownica, felgi aluminiowe 19 cali, sportowe fotele i spojler na tylnej klapie

SUV nr 1 w Europie w nowej odsłonie. Tiguan wyznacza trendy w segmencie [MAT. PROMOCYJNY]

Volkswagen Tiguan: cena. Ile zapłacimy w Polsce za model po liftingu?

Jeśli zechcemy zakupić sobie podstawową wersję Volkswagena Tiguan, cena będzie się kształtowała na poziomie 106 090 zł. Za opcje Life i Elegance zapłacimy odpowiednio 122 890 zł i 151 590 zł. Najdroższy będzie Tiguan R-line - 157 090 zł.

NOWY VOLKSWAGEN TIGUAN WKRACZA NA RYNEK! ZASKAKUJE. TAKŻE CENĄ