Nowy Volkswagen Tiguan z polskimi cenami. Tańszy od poprzednika o 100 złotych

"Nowy" w przypadku Volkswagena oznacza nie przeskok w zupełnie nową generację, a klasyczny facelifting, który znacząco odświeżył bestsellerowego SUV-a. Zmienił się przód auta - ma nowy grill i reflektory, nawiązujące do nowego Golfa. Co ważne, na liście opcji znajdziemy teraz matrycowe reflektory diodowe. Kilka stylistycznych nowości znajdziemy także z tyłu, a w oczy rzuca się przede wszystkim napis "Tiguan" umieszczony pod znaczkiem. Dobrze znane wnętrze również odświeżono - SUV dostał m.in. najnowszą wersję systemy multimedialnego z dużym ekranem 9,2 cala, nową kierownicę, nowy panel klimatyzacji oraz zestaw audio z najwyższej półki. Lifting to okazja do aktualizacji pokładowych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Producent chwali się przede wszystkim Travel Assist, pozwalający na półautonomiczną jazdę do 210 km/h.

REKLAMA

Ile kosztuje nowy Volkswagen Tiguan?

Wersja Tiguan

1.5 TSI EVO/130 KM + man6: od 106 090 zł

1.5 TSI EVO/150 KM + man6: od 111 690 zł

Wersja Life

1.5 TSI EVO/150 KM + man6: od 122 890 zł

1.5 TSI EVO/150 KM + DSG7: od 132 190 zł

2.0 TDI/150 KM + DSG7 4Motion: od 151 190 zł

Wersja Elegance

1.5 TSI EVO/150 KM + DSG7: od 151 590 zł

2.0 TDI/150 KM + DSG7 4Motion: od 169 390 zł

Wersja R-Line

1.5 TSI EVO/150 KM + DSG7: od 157 090 zł

2.0 TDI/150 KM + DSG7 4Motion: od 174 890 zł

Zobacz wideo Volkswagen Golf - czy niemiecki kompakt wciąż wyznacza trendy w segmencie?

Jakie wyposażenie ma Tiguan w wersji Tiguan? Bez dopłat dostaniemy m.in.:

LED-owe światła z przodu i z tyłu,

komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem między zegarami,

stalowe felgi,

wielofunkcyjną kierownicę i gałkę zmiany biegów obszyte skórą,

przesuwaną tylną kanapę,

czujnik deszczu,

manualną, jednostrefową klimatyzację,

asystenta toru jazdy Lane Assist,

system awaryjnego hamowania Front Assist oraz system wykrywający pieszych.

Nowy Volkswagen Tiguan w Polsce. Czekamy na topowe wersje

Niedługo w polskiej ofercie zaczną się pojawiać kolejne wersje silnikowe Tiguana. SUV będzie dostępny jako 245-konna hybryda ładowana z gniazdka.

Volkswagen Tiguan PHEV fot. VW

Nowością jest też sportowa wersja R. Mówimy tu nie o pakiecie stylistycznym, a rasowej eRce z silnikiem 2.0 TSI o mocy 320 KM i napędem 4Motion.

Volkswagen Tiguan R 2020 fot. VW