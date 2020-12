Jakie opony wybrać? Sezonowe, całoroczne? Oto najlepsze rozwiązania dla samochodu

Jakie opony warto wybrać do swojego samochodu? Najpopularniejsze marki w 2020

Wybór opon samochodowych nie jest łatwy. Na rynku mamy dostępne tak wiele możliwości, że dla osób, które średnio interesują się motoryzacją może on przyprawić o zawrót głowy. Wiele z nich zastanawia się przede wszystkim nad tym czy wybrać opony sezonowe, co wiąże się z koniecznością posiadania dwóch kompletów ogumienia oraz zmianami przed sezonem zimowym i letnim, czy postawić na wielosezonówki. Otóż w tej kwestii sprawa jest dość prosta. Pytając o to każdego specjalistę z zakresu motoryzacji dowiemy się jednego: opony powinny być maksymalnie dostosowane do warunków atmosferycznych. Niestety opony całoroczne mimo postępu technologicznego nie są w stanie konkurować z dedykowanymi oponami letnimi i zimowymi. Jeśli więc mamy taką możliwość lepiej zainwestować w opony sezonowe. A jakie konkretnie opony 2020 wybrać? Oczywiście jest to zależne od segmentu, w jaki celujemy. Dobrej jakości opony klasy premium oferują Michelin, Goodyear czy Pirelli. Z kolei dobre propozycje dla kierowców poszukujących ogumienia klasy średniej mają takie marki, jak Dunlop, Dębica czy Kormoran. Ostateczny wybór zależy od oczekiwań kierowcy i warunków, w jakich będą użytkowane opony.

Jakie opony zimowe warto wybrać do samochodu osobowego?

Wybór opon zimowych nie powinien być pochopny. Warto go przemyśleć, zorientować się w ofercie wielu producentów, a przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie jak wiele podróżujemy zimą i w jakich warunkach. Jeżeli ilość przejechanych kilometrów zimą na naszym liczniku jest niewielka (nie przekracza 10 tys.) i głównie poruszamy się po drogach miejskich, nie wypuszczając się w nieznany teren, wtedy warto rozważyć zakup opon tzw. klasy średniej. Tego typu ogumienie charakteryzuje przyzwoita jakość, dobry poziom odprowadzania wody zapobiegający aquaplaningowi, a także wysoka przyczepność w warunkach zaśnieżenia czy zalegającego na drodze błota pośniegowego. To wszystko otrzymamy w przyzwoitej cenie, która nie wykończy naszego budżetu. Do najczęściej polecanych opon tego segmentu należą m.in.:

Firestone Winterhawk 3,

Fulda Kristall Montero 3

Falken Eurowinter HS449.

Jakie opony letnie sprawdzą się najlepiej?

Wybór opon letnich na pierwszy rzut oka wydaje się o niebo łatwiejszy. W końcu warunki jazdy latem są zdecydowanie łatwiejsze, więc teoretycznie każde opony dadzą sobie radę. Ale to tylko teoria. Odpowiednio dobrane opony letnie pozwolą nam zwiększyć komfort jazdy, ale także zadbać, aby podróż, zwłaszcza na długich dystansach, była ekonomiczna. Opony letnie podobnie jak zimowe dzielą się na klasy. Na rynku znajdziemy więc produkty marki premium od producentów, takich jak Michelin, Continental czy Dunlop, które mają wieloletnie doświadczenie i dają gwarancję jakości oferowanych opon. Nieco słabsze parametry (choć nie zawsze!) oferują opony klasy średniej, których wiodącymi producentami są m.in.: Hankook, Firestone czy Goodrich. Kolejną grupę stanowią opony klasy ekonomicznej, czyli takiej gdzie stosunek jakości do ceny jest zadowalający dla większości klientów. W tym segmencie znajdziemy produkty marek Dębica, Kormoran, Nexen czy Barum. Istnieje też grupa tzw. tanich opon, gdzie królują takie marki, jak Apollo, Federal czy Nankang. Tu w bardzo niskiej cenie otrzymamy opony o bardzo różnej jakości - można trafić całkiem przyzwoite, ale też bardzo słabe. One najmocniej odstają pod względem parametrów. Zazwyczaj produkowane są w oparciu o przestarzałe już technologie stąd ich osiągi znacznie odstają od tych, które posiadają produkty wyższej klasy.

Opony bieżnikowane - czy warto się na nie zdecydować?

Jakie opony całoroczne: dla kogo?

Jak już wspomniano wyżej, opony całoroczne w przeważającej mierze nie są najlepszym wyborem. Są jednak sytuacje kiedy warto się na nie zdecydować. Kiedy? W sytuacji gdy wybieramy opony do samochodu, który jest drugim pojazdem w domu, przeznaczonym wyłącznie na dojazdy do pracy na terenie miasta, którym nie wybieramy się w teren, gdzie mogą wystąpić utrudnione warunki zimą. Jeśli samochodem takim pokonujemy stosunkowo niewielką ilość kilometrów w ciągu roku, jest duża szansa, że opony całoroczne sprawdzą się znakomicie. Warunkiem pozostaje poruszanie się po drogach, które zawsze pozostają dobrze utrzymane, nawet w przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych.

