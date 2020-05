Wypożyczalnia samochodów - czy warto wynająć samochód? Ile to kosztuje?

Wypożyczalnia samochodów: czy to się opłaca?

Wypożyczalnie samochodów kojarzą nam się głównie z wakacjami, gdzie z łatwością w każdym biurze turystycznym czy hotelu, można za niewielkie pieniądze wynająć samochód na kilka godzin, cały dzień lub nawet tydzień, aby we własnym zakresie zwiedzać najbliższą okolicę. Jak się jednak okazuje na rodzimym gruncie firmy oferujące samochody do wypożyczenia radzą sobie równie dobrze. I nie chodzi tu tylko o najem okazjonalny, dla podróżnych i turystów. Polacy coraz chętniej korzystają z aut na wynajem, gdyż nie jest to usługa przesadnie droga.

Oczywiście posiadanie własnego pojazdu daje nam niezależność i wygodę, jednak są takie sytuacje, kiedy nie możemy, albo też nie chcemy skorzystać z własnego pojazdu. W takim przypadku rezerwacja auta będzie zdecydowanie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem - znacznie tańszym od skorzystania z usług taksówki i wygodniejszym niż zdanie się na komunikację miejską, która nie wszędzie dojeżdża. Kiedy najczęściej decydujemy się na wynajem pojazdu?

w przypadku, kiedy nasze auto uległo awarii lub jest z innego powodu unieruchomione;

kiedy znajdujemy się daleko od naszego miejsca zamieszkania, np. na wakacjach;

w sytuacji, gdy musimy dostać się do miejsca, gdzie nie dojeżdżają inne środki komunikacji zbiorowej;

gdy potrzebujemy większej pojemności niż ta, którą oferuje nasz samochód.

Jaka wypożyczalnia samochodów jest najlepsza? Na co zwrócić uwagę przy wynajmie auta?

Na naszym rynku wypożyczalnie samochodów wciąż są na etapie zdobywania klientów. Jest ich jednak na tyle dużo, aby każdy klient znalazł tę z najlepszą ofertą dla siebie. Decydując się na wynajem samochodu będziemy zmuszeni do spisania umowy najmu. Jak w przypadku każdego zobowiązania, powinniśmy dokładnie zapoznać się z warunkami zawartymi w kontrakcie, aby później nie zaskoczyły nas dodatkowe koszty. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie związane z:

ubezpieczeniem pojazdu;

zasadami odbioru i zwrotu auta;

polityką paliwową;

ewentualną obecnością limitu kilometrów.

W przypadku podpisania umowy, godzimy się na wszystkie warunki narzucone przez firmę udostępniającą pojazd i przekroczenie zawartych w niej limitów może okazać się dla nas bardzo kosztowne. Dlatego tak ważne jest staranne zapoznanie się z warunkami wynajmu.

Czy warto wypożyczać samochód?

Oczywiście, że warto! Tylko pod pewnymi warunkami. Wynajem samochodów zdecydowanie bardziej się opłaca, gdy chodzi o sytuacje krótkotrwałe. Jeżeli potrzebujemy auta na dłużej, wtedy warto rozważyć inne opcje, łącznie z zakupem. Wynajem daje nam możliwość dobrania idealnego modelu dla nas, na czas który nam odpowiada, bez konieczności martwienia się o ubezpieczenie i inne formalności związane z użytkowaniem samochodu.

Ile kosztuje wypożyczenie samochodu?

Każda wypożyczalnia samochodów posiada własny, indywidualny cennik, dlatego warto nim zdecydujemy się na konkretną, zrobić rozeznanie i wybrać tę, która oferuje najkorzystniejsze warunki udostępnienia pojazdu. Od czego zależy koszt wynajmu auta?:

od klasy pojazdu - im model jest większy, bardziej prestiżowy i luksusowy, tym cena jego udostępnienia jest wyższa; najbardziej ekonomiczną opcją jest wybór samochodu miejskiego - spokojnie pomieści pasażerów i bagaże oraz pozwoli dotrzeć do wyznaczonego celu, nie nadwyrężając zbytnio budżetu;

wcześniejsza rezerwacja - część wypożyczalni samochodów oferuje swoim klientom atrakcyjne rabaty, jeśli zdecydują się na zabukowanie pojazdu z dużym wyprzedzeniem;

okres wynajmu - chodzi tu nie tylko o to, czy wynajem ma miejsce w wakacje lub w okolicy świąt i innych wolnych dni, kiedy zazwyczaj ceny są nieznacznie wyższe, ale także to czy ma on trwać dobę czy np. tydzień; przy dłuższych umowach, po przeliczeniu okazuje się, że doba użytkowania jest tańsza niż przy jednodniowym najmie;

dodatkowe wyposażenie - każde udogodnienie podnosi cenę usługi; oznacza to, że zamówienie samochodu z fotelikiem dla dziecka, nawigacją GPS czy innymi akcesoriami będzie się wiązało z większymi kosztami;

wiek kierowcy - niektóre wypożyczalnie aut mają w umowach zawartą klauzulę, która mówi o wyższym koszcie udostępnienia samochodu osobom poniżej 21 roku życia;

kaucja - wprawdzie podlega ona zwrotowi w momencie oddania pojazdu, jednak trzeba się liczyć z koniecznością jej uiszczenia; i tu ponownie wysokość kwoty uzależniona jest od klasy samochodu;

ubezpieczenie - wszystkie samochody w myśl prawa posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale przy wypożyczeniu część firm nakłada na wynajmującego obowiązek wykupienia polisy AC;

odstąpienie od umowy lub skrócenie najmu - niektóre firmy pobierają również opłatę w przypadku, kiedy klient rezygnuje z najmu lub oddaje auto przed uzgodnionym terminem.

