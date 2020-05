Leasing samochodu - wszystko, co musisz wiedzieć!

Leasing - na czym polega?

Co to leasing samochodowy? Na czym ogólnie polega? Sama zasada wywodzi się z oferty przeznaczonej dla przedsiębiorców, która łączy dzierżawę z kredytem. Zasady relacji pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą reguluje umowa leasingowa. W jej wyniku:

leasingodawca kupuje dany samochód i udostępnia go klientowi na określony czas;

leasingobiorca wpłaca opłatę leasingową, użytkuje samochód płacąc ratalne opłaty, ma możliwość wykupu auta po niższej cenie po zakończeniu obowiązywania umowy.

Leasing na samochód może mieć różny charakter, jak wspomniano przede wszystkim dotyczy przedsiębiorców. Jednak firmy leasingowe uruchomiły też opcje dla klientów prywatnych. Co do zasady taka forma finansowania wcale nie musi dotyczyć jedynie auta. Zdarza się, że leasingowane są sprzęty, których zakup wymaga dużego kapitału w jednej chwili, ale które są niezbędne np. dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Można w ten sposób otrzymać w użytkowanie z opcją wykupu linie produkcyjne, specjalistyczne maszyny, komputery i technologie.

Leasing na samochód dzieli się na:

operacyjny finansowy

Pierwszy jest związany z naliczaniem podatku VAT wraz z każdą płaconą ratą. W koszty można będzie wtedy wrzucić:

czynsz leasingowy

opłaty wstępne

opłaty wynikające z użytkowania samochodu

Opcja finansowa charakteryzuje się zaś tym, że VAT naliczany jest całościowo na początku. Jego cechy polegają na tym, że:

jest się właścicielem przedmiotu leasingowanego od samego zawarcia umowy

można odliczyć cały VAT od razu

umowa trwa krócej, niż 40 proc. amortyzacji

Zwykle korzystniejszy, jako leasing samochodowy dla firm jest system operacyjny. Klienci indywidualni czasami będą preferować wariant z leasingiem finansowym.

Leasing samochodu dla klientów prywatnych. Czym jest leasing konsumencki?

Leasing samochodu jako oferta przeznaczona dla przeciętnego Kowalskiego, który nie posiada działalności gospodarczej? Istnieje taka możliwość i warto ją rozważyć. Leasing konsumencki stał się metodą, którą stosują firmy leasingowe i importerzy aut, aby lepiej dostosować się do rynku. Jego zalety to:

uproszczona procedura

mała ilość formalności

szansa na częstsze zmienianie użytkowanych nowych samochodów

Podstawową wadą jest to, że nie możemy traktować auta jako własności w kontekście napraw, doboru dodatkowego wyposażenia, wybieranych ubezpieczeń.

Leasing samochodu - opłaty

Chcąc wybrać najtańszy leasing często możemy napotkać na dodatkowe opłaty, o których nie od razu się mówi lub nie robi tego wprost. Ile kosztuje leasing samochodu osobowego? Na ostateczną kwotę złożą się zawsze różne rodzaje opłat ponoszonych przez klienta leasingobiorcę. Będą to przede wszystkim:

raty leasingowe

opłata leasingowa

koszty ubezpieczeń

opłaty za rejestrację danego samochodu

koszty paliwa

pozostałe koszty eksploatacji

podatki

Trzeba pamiętać, że dodatkowe pieniądze możemy zapłacić na przynajmniej kilku etapach. Opłatę za rejestrację pojazdu uiści w większości przypadków firma leasingowa, ale bardzo często zostaje ona doliczona do kosztu samochodu. Przy opłacie wynoszącej 200 zł może zostać narzucona nieproporcjonalna marża.

Ubezpieczenie samochodu to kolejna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. To jego właściciel, czyli firma leasingowa, będzie decydować o zasadach, ale nie zawsze za nie zapłaci. Powinniśmy sprawdzić, czy zasady leasingu samochodu są elastyczne, czy też bardzo mocno ingerują w rodzaj wykupionych ubezpieczeń i ich poszczególne opcje.

Jeśli zdecydujemy się brać w leasing auto z hakiem lub LPG także możemy ponieść dodatkowe koszty. Właściciel samochodu, czyli firma leasingowa musi najpierw wyrazić zgodę na taką lub inną modyfikację. Za samo jej wbicie do dowodu nie zapłacimy, ale poniesiemy wydatki na badanie techniczne.

Czy warto brać auto w leasing?

Leasing samochodów jest coraz bardziej popularny, istnieje więc społeczne zapotrzebowanie na takie usługi. Czy warto? Wadą jest to, że z reguły podliczając koszty klient płaci około 104-105 proc. wartości maszyny. Nie ma się więc co oszukiwać - chcąc wziąć samochód w leasing nie nastawiajmy się na to, że zostaniemy potraktowani ulgowo. Z drugiej strony leasing nie obciąża naszej zdolności kredytowej. Po jego zakończeniu możemy za niższą kwotę wykupić pojazd lub zdecydować się na zupełnie inny model - prawdopodobnie na nieco bardziej korzystnych warunkach. Zawsze trzeba takie decyzje rozważać indywidualnie.

Gdzie najlepiej wziąć leasing na samochód? Możemy tego dokonać w:

firmie leasingowej

u producenta samochodu

u dystrybutora auta

Zazwyczaj najkorzystniejsze warunki oferują firmy leasingowe powiązane z bankami. Bardzo często to do nich udajemy się przekierowani np. z własnej placówki bankowej. Bywa też, że można dzięki temu uzyskać rabat lub preferencyjne warunki.