To jedno z największych osiągnięć współczesnej inżynierii konstrukcyjnej. Wiadukt Millau jest mostem drogowym nad doliną Tarn w południowej Francji i jest poprowadzony w ciągu autostrady A75. Można go dostrzec już z daleka. Pojawia się w większości panoramicznych widoków pięknego obszaru Aveyron.

Jaki jest najwyższy most na świecie? Odgrywa praktyczną rolę i jest atrakcją turystyczną

Wiadukt Millau swoją nazwę zawdzięcza nazwie pobliskiej miejscowości. Jest rekordzistą świata w kategorii najwyższego mostu, osiągając 343 metry wysokości, 2460 metrów długości i dotykając dna doliny Tarn tylko w 9 miejscach. Dla porównania wieża Eiffla ma 300 metrów wysokości, a na jej wierzchołku dodatkowo zamontowano 24-metrowy maszt.

Określany jest jedną z najważniejszych budowli architektonicznych XXI wieku. Został zaprojektowany przez francuskiego inżyniera Michela Virlogeux i angielskiego architekta Lorda Normana Fostera, którzy zaczęli prace nad konstrukcją w 1987 roku. Starano się idealnie wpisać go w naturalny, nienaruszony krajobraz: Jest podtrzymywany przez siedem, smukłych, betonowych filarów, które są równomiernie rozmieszczone w odległości 342 metrów od siebie.

Jak zbudowano wiadukt Millau? Został zbudowany z lekkim łukiem

Budowa zakończyła się w 2004 roku. Trwała łącznie 3 lata, jednak poprzedzona była długimi, 14-letnimi przygotowaniami. Do wykonania wiaduktu Millau wykorzystano aż 206 000 ton betonu i 36 000 ton stali. Został zbudowany z lekkim łukiem, rozciągającym się na 20 km drogi po obu stronach. Ma to pomóc kierowcom, którym na wysokim, długim oraz prostym moście często towarzyszy uczucie "unoszenia się" podczas jazdy. Co więcej, most jest lekko nachylony (3 proc.). Wszystko po to, aby poprawić widoczność kierowców.