Wszyscy pytają mnie o bezpieczeństwo chińskich aut. No to spójrz na ten test

W 2024 r. pięć samochodów wyznaczyło nowy standard bezpieczeństwa. Jakie marki i modele obstawiacie? Jeśli typowaliście Niemcy to trafiliście. Na liście Euro NCAP znalazły się Mercedes Klasy E oraz Volkswagen Passat. Wraz z Passatem sklasyfikowano także jego technicznego krewniaka z Czech. A to nowa Skoda Superb.

W jakże szacownym gronie nie zabrakło także samochodu z Japonii. Tym razem wyróżnienie trafiło do Mazdy za model CX-80. Na tym koniec? Nie. Okazuje się, że na dwa tytuły najbezpieczniejszego samochodu w swojej klasie zapracował chiński model. To Zeekr X, który otrzymał nagrody w kategoriach mały SUV i pojazd w pełni elektryczny.

Zeekr X w teście zderzeniowym Euro NCAP Euro NCAP

Czy wyróżnienie dla chińskiego auta to sensacja? Zależy jak na to spojrzeć. To po prostu była kwestia czasu, aż Chińczycy na tyle opanują technikę, by znaleźć się w czołówce. Ale to nie koniec. Sęk w tym, że Zeekr X ma bardzo bliskiego krewniaka. I to jakiego! To bowiem Volvo EX30. A czy znajdą się tacy, którzy będą kwestionować poziom bezpieczeństwa Volvo? Nietrudno przewidzieć komentarze o kraju pochodzenia nowego właściciela szwedzkiej marki i potencjalnego wpływu na firmę z Europy.

Lista samochodów które sklasyfikowano niżej niż Zeekr X jest dłuższa. Wśród nich tak znane modele jak Cupra Tavascan, Toyota C-HR i Porsche Macan. Zadziwiające, nieprawdaż? Chińczycy zyskali ważny powód, by otwierać szampana. A oto szczegółowe wyniki.

Wyniki testu Euro NCAP. Zeekr X

Ochrona dorosłego. 91 proc.

Ochrona dziecka. 90 proc.

Ochrona pieszego. 84 proc.

Układy asystujące. 83 proc.

Chińską konstrukcję doceniono za dobrą ochronę przy zderzeniu czołowym. W komentarzu wskazano właściwy poziom zabezpieczeń dla wszystkich krytycznych obszarów ciała kierowcy i pasażera (szczególnie podkreślono ochronę klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego, kolan i kości udowych). Doceniono także rezultat w zderzeniu bocznym (maksymalna nota). Wspomniano również o rozwiązaniach na wypadek, gdy samochód wpadnie do wody. Instalację przygotowano tak, by łatwo otworzyć drzwi i szyby nawet w ciągu dwóch minut od utraty zasilania.

Zeekr X w teście zderzeniowym Euro NCAP Euro NCAP

Pora na punkt odniesienia, czyli zwycięzców w pozostałych kategoriach. Na ich tle Zeekr X też prezentuje się bardzo dobrze w poszczególnych kategoriach badań Euro NCAP.

Wyniki testu Euro NCAP. Mercedes Klasy E

Ochrona dorosłego. 92 proc.

Ochrona dziecka. 90 proc.

Ochrona pieszego. 84 proc.

Układy asystujące. 87 proc.

Wyniki testu Euro NCAP. Skoda Superb i Volkswagen Passat

Ochrona dorosłego. 93 proc.

Ochrona dziecka. 87 proc.

Ochrona pieszego. 82 proc.

Układy asystujące. 80 proc.

Wyniki testu Euro NCAP. Mazda CX-80

Ochrona dorosłego. 92 proc.

Ochrona dziecka. 88 proc.

Ochrona pieszego.84 proc.

Układy asystujące. 79 proc.

Oczywiście nawet najlepsze noty nie stanowią gwarancji, że w razie wypadku wyjdziemy z niego bez szwanku. Praw fizyki oszukać się nie da i w konfrontacji np. dwóch samochodów z jakże odmiennych klas najlepsze rozwiązania nie wystarczą. W mniejszym i niższym miejskim crossoverze szanse przeżycia będą skromniejsze niż w dużym i ciężkim nowoczesnym SUV-ie wyższej klasy.