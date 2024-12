Kolizje oraz wypadki, w których biorą udział nietypowe samochody, a szczególnie modele supersportowe i ściśle limitowane, zawsze odbijają się głośnym echem w mediach na całym świecie. O takich zdarzeniach piszą przede wszystkim serwisy motoryzacyjne, a na kanałach społecznościowych prowadzone są żarliwe dyskusje. Tego typu sytuacja ponad dwa lata temu dotyczyła nietypowego Pagani Zonda HP Barchetta, o którym rozpisywano się w sieci. Samochód został rozbity w Zagrzebiu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pagani Zonda HP Barchetta rozbite w Chorwacji

Do wypadku, który wstrząsnął światem miłośników motoryzacji doszło w Zagrzebiu we wrześniu 2022 roku. Podczas przejazd konwoju supersamochodów jedną z ulic chorwackiego miasta, kierowca nietypowego Pagani Zonda HP Barchetta, charakteryzującego się otwartym nadwoziem, niespodziewanie stracił kontrolę nad prowadzonym autem i uderzył w bok nadjeżdżającego z przeciwka Forda Fiesty. Moment zderzenia został częściowo zarejestrowany i można go obejrzeć na nagraniu umieszczonym w sieci. W zderzeniu nikt nie ucierpiał.

Choć prędkość nie była duża, uderzenie spowodowało poważne uszkodzenia włoskiego supersamochodu. Poza pokiereszowaniem karoserii mocno oberwało zawieszenie oraz urwane zostało tylne lewe koło. Wartość tego Pagani jest szacowana na 15 milionów euro (ok. 70 mln zł). Tak wysoka kwota wynika z limitowanej produkcji modelu Zonda HP Barchetta - powstały zaledwie trzy egzemplarze, a jedynie dwa z nich trafiły do sprzedaży. Pierwsza sztuka jest własnością samego Horacio Pagani.

Wyjątkowe Pagani w Polsce

Intrygujący wyglądem włoski wóz został naprawiony i wrócił na drogi. Auto należy do estońskiego pasjonata motoryzacji Olega Egorowa, właściciela TopCar Design - firmy zajmującej się m.in. tuningiem samochodów oraz handlem nietypowymi, luksusowymi pojazdami. Co ciekawe, dokładnie ten samochód z tablicą rejestracyjną z Gibraltaru pojawił się na ulicach Warszawy.

Pagani Zonda to klejnot wśród analogowych supersamochodów. W odmianie Zonda HP Barchetta mowa o wyjątkowym nadwoziu typu roadster z niską szybą przednią, brakiem dachu i karoserii wykonanej z materiałów kompozytowych. Umieszczony centralnie benzynowy silnik V12 o pojemności 7,3 l wytwarza potężną moc 760 KM, która trafia na tylną oś za pośrednictwem manualnej, sześciobiegowej przekładni. Masa własna pojazdu wynosi 1250 kg.