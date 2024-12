Do 93 tys. zł za dzień spóźnienia. Nowe kary dla kierowców już od 1 stycznia

Zakup używanego samochodu od osoby fizycznej wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Niedopełnienie tego obowiązku w terminie może skutkować nałożeniem surowych kar finansowych, które od 1 stycznia 2025 roku ulegną znacznemu podwyższeniu. Co ciekawe, fiskus surowiej każe osoby, które nie złożą samej deklaracji, niż tych, które spóźnią się z zapłatą należnego podatku. Niestety, spóźnialscy będą mieli małe szanse na wytłumaczenie się ze swojego spóźnienia.

Czym jest podatek PCC i kogo dotyczy?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to opłata, którą należy uiścić przy zawarciu określonych umów, w tym umowy kupna-sprzedaży samochodu między osobami fizycznymi. Tu trzeba zaznaczyć, że obowiązek zapłaty PCC spoczywa na kupującym pojazd. Stawka podatku wynosi 2 proc. wartości rynkowej pojazdu. I tu warto podkreślić, że fiskusa interesuje wartość rynkowa, a nie kwota za jaką faktycznie zakupiono pojazd. Zwykle urzędnicy nie patrzą na umowę, tylko zwykle ustalają ją na podstawie danych z katalogów takich jak Info-Ekspert czy Eurotax.

Terminy i formalności jakie musi spełnić właściciel auta w 2025 roku

Kupujący ma 14 dni od daty zawarcia umowy na złożenie deklaracji PCC-3 oraz uiszczenie należnego podatku. Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub skorzystać z drogi elektronicznej poprzez e-Urząd Skarbowy. Należność należy wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego.

Kary dla właścicieli aut za niezłożenie w terminie deklaracji to nawet 93 320 zł

Niezłożenie deklaracji PCC-3 w terminie lub nieuiszczenie podatku w wymaganym czasie traktowane jest jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, w zależności od kwoty należnego podatku. Wysokość kar jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę i wynosi od 1/10 do 20-krotności tej kwoty. Od 1 stycznia 2025 roku, w związku z podwyżką płacy minimalnej do 4 666 zł brutto, kary będą wynosić od 467 zł do nawet 93 320 zł.

Jak uniknąć kary od fiskusa?

Aby uniknąć sankcji, należy złożyć deklarację PCC-3 i opłacić podatek w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W przypadku przekroczenia terminu, niezwłocznie złożyć zaległą deklarację wraz z tzw. "czynnym żalem", czyli pisemnym wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia - można go umieścić na ostatniej stronie deklaracji PCC-3. To czy taka forma wyjaśnień pomoże uniknąć kary, jest już w gestii Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Kto jest zwolniony z podatku PCC?

Z obowiązku zapłaty PCC zwolnione są:

Osoby kupujące pojazd na fakturę VAT lub VAT marża.

Kupujący pojazdy o wartości rynkowej nieprzekraczającej 1 000 zł.

Osoby niepełnosprawne nabywające pojazd na własne potrzeby.

Kupujący pojazd za granicą na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

Osoby zawierające umowę kupna-sprzedaży u notariusza.

Od 1 stycznia 2025 roku kary za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku od zakupu samochodu od osoby fizycznej będą znacznie wyższe. Aby uniknąć dotkliwych sankcji finansowych, warto pamiętać o wspomnianym 14-dniowym terminie na dopełnienie formalności. Pamiętajcie, że formularz PCC-3 można złożyć przez internet.