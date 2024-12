Setki kilometrów nowych dróg w 2025 roku! Oto lista tras, którymi już wkrótce pojedziemy

Trzeba przyznać, że 2025 rok będzie niezwykle owocny pod względem drogownictwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do użytku dokładnie 400,6 km nowych tras. Perłą w koronie będzie ponad 67 km autostrady A2, na którą składają się cztery odcinki między węzłami Siedlce Południe i Biała Podlaska w woj. lubelskim. Gotowa trasa pozwoli połączyć Białą Podlaską z Warszawą i siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i Europie. To nie wszystko.

Dobra wiadomość dla kierowców ze Śląska. Droga ekspresowa S1 już niemal gotowa

W przyszłym roku kierowcy pojadą także trzema nowiutkimi odcinkami drogi ekspresowej S1 o łącznej długości ponad 36 km. Gotowa trasa pozwoli na m.in. wygodny dojazd z Katowic do Bielska-Białej i dalej w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Zwardoniu. Mowa tutaj o dwóch fragmentach S1 między węzłami Oświęcim i Bielsko-Biała Hałcnów (Oświęcim – Dankowice o długości 15,8 km i Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów mierzącym 11,9 km), a także odcinkiem Przybędza – Milówka z dwoma tunelami drążonymi w masywie Baraniej Góry (obejście Węgierskiej Górki, 8,5 km).

Jest też coś dla kierowców z Pomorza. Dziesiątki kilometrów ekspresówek S3, S6 i S7

2025 rok zapowiada się równie pozytywnie dla kierowców z Pomorza. Do ich dyspozycji przekazane zostaną dwa odcinki S3 na północ od Szczecina, o długości 33 km, które połączą stolicę województwa z tunelem pod Świną. Będą to też dwa ostatnie odcinki S3 w całym ciągu tej trasy od Świnoujścia do granicy z Czechami w Lubawce. Otwarte zostaną także dwa odcinki ekspresówki S6 prowadzącej z Koszalina do Słupska, a także sąsiadująca z trasą obwodnica Słupska, która zyska drugą jezdnię.

Co więcej, zmotoryzowani będą mogli cieszyć się z nowej drogi ekspresowej S7, w tym Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej. Mowa o fragmentach Chwaszczyno – Żukowo o długości 16,2 km, oraz Żukowo – Gdańsk Południe wraz z obwodnicą Żukowa (łącznie 22,4 km). Oczywiście to nie jedyne ekspresówki, które zostaną otwarte w przyszłym roku.

Nowe trasy, jakie zostaną oddane do użytku w 2025 roku. Fot. GDDKiA

Nowe drogi, które zostaną otwarte w 2025 roku. Lista obejmuje ponad 400 km tras

Pełna lista nowych tras, jakimi pojedziemy już w przyszłym roku, obejmuje: