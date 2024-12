Już we wtorek, 10 grudnia od godziny 20.00 do północy zamknięty zostanie odcinek Zakopianki od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała, w tym rzecz jasna również tunel pod Luboniem Małym. Wszystko w związku z zaplanowanymi ćwiczeniami służ ratowniczych. Dzięki nim ratownicy, strażacy, a także funkcjonariusze policji będą mogli lepiej przygotować się na działania w przypadku wystąpienia w obiekcie kryzysowych sytuacji. Tego typu "manewry" są przeprowadzane co roku i mają na celu sprawdzenie gotowości przeciwdziałania skutkom katastrof w ruchu drogowym. Oczywiście zadbano już o odpowiedni objazd.

Tunel na Zakopiance pod Luboniem Małym zamknięty. Planowany objazd

Rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA, Kacper Michna, poinformował, że objazd został wytyczony drogami Mszany Dolnej. Kierowcy jadący w kierunku Nowego Targu na węźle Lubień zjadą na drogę wojewódzką nr 968 prowadzącą do wspomnianej miejscowości. Następnie skręcą w prawo, na drogę krajową nr 28, którą dojadą do węzła Skomielna Biała i trasy S7. Samochody jadące w kierunku Krakowa na węźle Skomielna Biała zjadą na DK28 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie skręcą w lewo na DW968, skąd wjadą na S7 przez węzeł Lubień.

Tunel pod Luboniem Małym. Trasa uwielbiana przez kierowców

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S7 został otwarty 12 listopada 2022 r. Kosztował prawie miliard złotych. Jego drążenie rozpoczęto jeszcze w 2017 r. Każda z dwóch naw tunelu ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i dodatkowo pas awaryjny, który w przyszłości może stać się dodatkowym pasem ruchu. W tunelu funkcjonuje odcinkowy pomiar prędkości, a przejazd z prędkością 100 km/h zajmuje ponad minutę.

Ponieważ tunel położony jest na odcinku S7 o znaczeniu turystycznym, podróżuje nim wielu kierowców. "Największe natężenie ruchu obserwujemy w weekendy. Do tej pory zarejestrowaliśmy pięć dni, kiedy liczba aut jadących tunelem przekroczyła 40 tysięcy, tj. 10 września 2023 r. – 40 524 pojazdy, 11 sierpnia 2024 r. – 44 217 pojazdów, 15 sierpnia – 41 118 pojazdów, 18 sierpnia – 40 913 pojazdów oraz 8 września – 42 077 pojazdów" - informuje GDDKiA.