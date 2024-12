Rządy Edwarda Gierka miały na celu wytyczenie nowego kierunku polityki, w którym szczególny nacisk kładziono na modernizację kraju i rozwój gospodarki. Szybko powołano Zarząd Autostrad, który miał zająć się budową nowoczesnej sieci drogowej, a "Program budowy drogi dwujezdniowej Warszawa-Katowice" stał się jednym z najważniejszych projektów pierwszego sekretarza.

Jak przebiegała Gierkówka? Wielki PRL-owski "sukces" powstał w zaskakującym tempie

Pierwsze informacje o "gierkówce" pojawiły się 15 marca 1972 roku. Wtedy też władze PRL-u ogłosiły plan budowy 3000 km dróg szybkiego ruchu i autostrad. Decyzję o rozpoczęciu prac podjęto 23 kwietnia 1973 roku. Gierkówka, znana również jako trasa katowicka, to potoczna nazwa drogi szybkiego ruchu (według ówczesnych norm) na trasie Warszawa - Katowice. Zakończenie inwestycji wyznaczono na 31 grudnia 1976 roku, co skróciło czas realizacji z planowanych 89 do zaledwie 36 miesięcy. Początkowo liczyła 239 km i kończyła się w Będzinie, a nie w centrum Katowic. Odcinek prowadzący do stolicy Górnego Śląska został oddany do użytku dopiero w 1984 roku. Na całej trasie obowiązywał limit prędkości 100 km/h, chociaż odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową był przystosowany do 120 km/h. W rejonach skrzyżowań limit prędkości wynosił 70 km/h. Wybudowanie drogi łącznie kosztowało 4 mld złotych.

Częstochowa, aleja Wojska Polskiego, aleja Pokoju. Estakada na otwartym po remoncie miejskim odcinku 'Gierkówki' Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Miała być pierwszą w Polsce autostradą z prawdziwego zdarzenia. Okazała się "drogą śmierci"

Trasa była budowana w zadziwiająco szybkim tempie, jak na tamte czasy. Oszczędności na materiałach, które dodatkowo (razem z paliwem) tajemniczo i szybko "znikały" z placu budowy, sprawiły, że już kilka miesięcy po oddaniu drogi do użytku trzeba było przeprowadzać jej remonty. W rzeczywistości trasa miała liczne wady. Jedną z nich były kolizyjne skrzyżowania, które były miejscem częstych wypadków. Instalacja sygnalizacji świetlnej na niektórych odcinkach nie poprawiła sytuacji.

Jeden z najpoważniejszych wypadków miał miejsce w 2001 roku. TIR, wypełniony butelkami po piwie, nie zatrzymał się na czerwonym świetle i wjechał w bok autobusu, którym podróżowało 30 pracowników Elektrowni Bełchatów. W wyniku tego wypadku zginęło 9 osób, a 21 zostało rannych. Na Gierkówce dochodziło również do tragicznych zdarzeń z udziałem znanych osób (gwiazdor Juventusu Turyn Gaetano Scirea, prezes NIK Waldemar Pańko). Mimo licznych wad konstrukcyjnych trasa stanowiła przełom w jakości podróży w Polsce i przez wiele lat była najczęściej użytkowaną drogą w kraju.

