Przebycie całej trasy może zająć 21 dni. Jedzie się przez Polskę do Singapuru. Oto najdłuższe trasy kolejowe

Najdłuższe trasy kolejowe na świecie, którymi można podróżować bez przesiadek, zabierają swoich pasażerów w podróż trwającą kilkadziesiąt godzin. Jest jednak i taka trasa, której nie da się pokonać bez przesiadek, ale można nią przemierzyć ponad 10 krajów.

Najdłuższa trasa kolejowa na świecie

Najdłuższa trasa kolejowa na świecie jest dowodem na to, że pociągiem można dojechać niemal na drugi koniec świata. Jest to trasa, w przypadku której koleją można pokonać ponad 18 tysięcy kilometrów.

Trasa ta wiedzie aż przez 13 krajów. Zaczynając podróż w portugalskim mieście Lagos (w regionie Algarve) można dojechać aż do Singapuru, przejeżdżając kolejno przez takie państwa, jak:

Hiszpania

Francja

Niemcy

Polska

Białoruś

Rosja

Mongolia

Chiny

Laos

Tajlandia

Malezja.

Przejechanie tak długiej trasy koleją stało się możliwe, począwszy od grudnia 2021 roku, kiedy to oddano do użytku odcinek linii kolejowej łączącej Boten ze stolicą Laosu, Wientian. Ten odcinek torów tuż przy granicy z Tajlandią liczy sobie 417 kilometrów i budowano go przez pięć lat. Był on brakującym fragmentem trasy kolejowej wiodącej z Portugalii do Singapuru. Wcześniej najdalej można było dojechać, kończąc swoją podróż na stacji Sajgon w Wietnamie, a pokonany dystans był o dwa tysiące kilometrów krótszy, niż w przypadku obecnej rekordzistki.

Oczywiście trasy tej nie można pokonać bez przesiadek. Brytyjski entuzjasta kolei, Mark Smith, oraz użytkownicy Reddita szacują, że przebycie całej tej trasy może zająć 21 dni, o ile oczywiście odpowiednio wcześniej załatwi się wszystkie formalności oraz o ile sytuacja na granicach na to pozwoli. Jeśli jednak podróżując, chciałoby się zwiedzić miasta, w których przesiadki są niezbędne, to podróż wydłuży się co najmniej o kolejnych osiem dni.

Jaka jest najdłuższa trasa kolejowa na świecie?

Jaka jest najdłuższa trasa kolejowa na świecie, którą można pokonać bez przesiadek? Jest to połączenie Kolei Transsyberyjskiej, wykonywane na jej głównym szlaku, tj. na linii transsyberyjskiej, prowadzącej z Moskwy do Władywostoku.

Omsk. Zdjęcie ilustracyjne iStock / ClaireLucia

Linia transsyberyjska jest najdłuższą linią kolejową na świecie, przekraczającą osiem stref czasowych. Długość tej linii wynosi 9288,8 km, a trasa wiedzie przez:

Niżny Nowogród,

Perm,

Jekaterynburg,

Omsk,

Nowosybirsk,

Krasnojarsk,

Irkuck,

Ułan Ude,

Czytę.

Kolej Transsyberyjska to sieć linii kolejowych, wybudowana w latach 1891-1916 głównie w azjatyckiej części Rosji, w jej skład, obok linii transsyberyjskiej, wchodzą:

linia transmandżurska (pokrywa się z linią transsyberyjską do miejscowości Czyta, skąd kieruje się na południowy wschód, do Chin, kończąc swój bieg w Pekinie)

(pokrywa się z linią transsyberyjską do miejscowości Czyta, skąd kieruje się na południowy wschód, do Chin, kończąc swój bieg w Pekinie) linia transmongolska (pokrywa się z linią transsyberyjską do Ułan Ude, skąd kieruje się w stronę Ułan Bator i kończy swój bieg w Pekinie)

(pokrywa się z linią transsyberyjską do Ułan Ude, skąd kieruje się w stronę Ułan Bator i kończy swój bieg w Pekinie) Kolej Bajkalsko-Amurska (biegnie równolegle do linii transsyberyjskiej i ma długość 4234 km).

Ranking: najdłuższe trasy kolejowe na świecie

Ranking "Najdłuższe trasy kolejowe na świecie" wypełniają przede wszystkim linie kolejowe obsługiwane przez przewoźników największych państw świata oraz linie transkontynentalne. W zestawieniu wysoką lokatę zajmuje na przykład chińska trasa kolejowa z Szanghaju do Lhasy. Przebycie dystansu 4373 km zajmuje pociągowi w zależności od relacji od 44 godzin i 32 minut do 48 godzin i 13 minut.

Szanghaj. Zdjęcie ilustracyjne iStock / Zhang mengyang

W rankingu nie może też zabraknąć linii amerykańskich. Najdłuższa trasa w Stanach Zjednoczonych nosi nazwę California Zephyr i wiedzie z Chicago w stanie Illinois do Emeryville w stanie Kalifornia na dystansie 3924 km. Nieco krótsza, bo licząca 3211 km trasa, łączy Los Angeles w stanie Kalifornia z Nowym Orleanem w Luizjanie i nazywa się Sunset Limited.

Wśród linii transkontynentalnych wspomnieć należy o Kanadyjczyku, który wyruszając z Toronto w Ontario, przebywa 4466 km, by zakończyć trasę w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Podróż trwa około 97 godzin.

Z kolei transkontynentalna linia kolejowa w Australii łączy miejscowości Adelaide i Darwin, wiodąc przez Alice Springs. Budowę linii kolejowej o długości 2979 km rozpoczęto w 1878 roku, ale ze względów finansowych zakończono dopiero po 126 latach. Skład kursujący na tej linii nosi nazwę The Ghan, stanowiącą skrót od określenia The Afghan Express.

Najdłuższe trasy kolejowe na świecie [lista]

Jakie są najdłuższe trasy kolejowe na świecie? Lista przedstawia się następująco:

Rosja - Kolej Transsyberyjska : Moskwa – Władywostok [9289 km]

: Moskwa – Władywostok [9289 km] Afryka: Kapsztad (RPA) – Dar es Salaam (Tanzania) [6100 km]

Ameryka - The Canadian : Toronto (Ontario) – Vancouver (Kolumbia Brytyjska) [4466 km]

: Toronto (Ontario) – Vancouver (Kolumbia Brytyjska) [4466 km] Chiny: Szanghaj – Lhasa [4373 km]

Australia - Indian Pacific : Perth – Sydney [4352 km]

: Perth – Sydney [4352 km] Indie: Dibrugarh – Kanyakumari [4154 km]

Ameryka - California Zephyr : Chicago (Illinois) – Emeryville (Kalifornia) [3924 km]

: Chicago (Illinois) – Emeryville (Kalifornia) [3924 km] Ameryka - Sunset Limited : Los Angeles (Kalifornia) – Nowy Orlean (Luizjana) [3211 km]

: Los Angeles (Kalifornia) – Nowy Orlean (Luizjana) [3211 km] Trans-European Express : Paryż – Moskwa [3177 km]

: Paryż – Moskwa [3177 km] Australia - The Ghan (The Afghan Express): Adelaide – Darwin [2979 km].

