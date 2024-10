Najdłuższe mosty w Europie - Portugalia przoduje w rankingu, ale rekordzista znajduje się, gdzie indziej

Najdłuższe mosty w Europie to prawdziwe cuda techniki. Mają znosić na co dzień ogromne obciążenia i nie poddawać się siłom natury.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy po podwyżkach cen biletów taniej podróżuje się pociągiem, czy samochodem?

Najdłuższy most w Europie

Za najdłuższy most w Europie przez 20 lat uchodził Most Vasco da Gamy (Ponte Vasco da Gama) nad rzeką Tag w Portugalii, dopóki nie został zdetronizowany przez kontrowersyjny Most Krymski.

Most Vasco da Gamy w Lizbonie. Drugi najdłuższy most w Europie (zdj. ilustracyjne) Fot. cineman69 / iStock

Portugalska konstrukcja, o całkowitej długości 17,2 km, jest wciąż najdłuższą przeprawą w Unii Europejskiej. Łączy okolice Lizbony z miejscowością Montijo. Most został otwarty dla ruchu samochodowego w 1998 roku, w czasie międzynarodowych targów Expo’98. Wybudowano go w zaledwie 18 miesięcy, choć przygotowania do budowy trwały od 1991 roku. W związku z pięćsetną rocznicą odkrycia drogi morskiej z Europy do Indii przez żeglarza Vasco da Gamę, nazwano most jego imieniem. Z uwagi na często występujące w tym rejonie trzęsienia ziemi konstrukcja ma odpowiednie wzmocnienia. Trwałość mostu szacowana jest na 120 lat, ponadto charakteryzuje go odporność na wiatr o prędkości 250 km/h oraz na trzęsienia ziemi 4,5 razy silniejsze, niż siła wstrząsów odnotowana podczas największego w historii Lizbony trzęsienia ziemi w 1755 roku.

Jaki jest najdłuższy most w Europie?

A zatem jaki jest najdłuższy most w Europie? Obecnie jest nim Most Krymski, nazywany również Mostem Kerczeńskim z uwagi na fakt, iż poprowadzony został przez Cieśninę Kerczeńską, stanowiącą granicę między Rosją a Ukrainą.

Most Krymski Fot. Alexxx1979 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Most łączy Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim, a jego długość wynosi 19 km. Porozumienie o budowie mostu przez Cieśninę Kerczeńską zostało podpisane między władzami Ukrainy i Rosji w 2010 roku, cztery lata później powołano polsko-ukraińską spółkę, która miała wybudować ten obiekt. Zaledwie miesiąc później Rosja zaanektowała Krym i przystąpiła do samodzielnej budowy mostu (z pogwałceniem prawa międzynarodowego). Dla ruchu kołowego most otwarty został w 2018 roku, pierwszy pociąg pokonał go w grudniu 2019 roku. Z uwagi na obecną sytuację ruch na Moście Krymskim w ostatnim czasie został wstrzymany.

Ranking: najdłuższe mosty w Europie

Ranking "Najdłuższe mosty w Europie" otwierają więc drogowo-kolejowy Most Krymski i most drogowy Vasco da Gamy. Trzecim co do długości mostem Europy jest natomiast most Leziria (Ponte da Leziria) w Portugalii.

Most Leziria By edifer - edifer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4205966

Oddana do użytku w 2007 roku przeprawa drogowa o długości 12 km wiedzie nad rzekami Tag i Sorraia. Budowa mostu trwała niecałe dwa lata, jest obiektem o konstrukcji kratownicowej. Poprowadzono nim sześć pasów drogowych, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Jednak rankingi najdłuższych mostów w Europie można przeprowadzać w różnych kategoriach. I tak na przykład najdłuższym mostem wantowym w Europie jest Most nad Sundem. Jest to most drogowo-kolejowy o długości 7,845 km, łączący duńską Kopenhagę ze szwedzkim Malmö. Przebiega nad cieśniną Sund, a dla ruchu otwarto go w 2000 roku.

Most nad Sundem to jeden z najdłuższych mostów na starym kontynencie. zdjęcie ilustracyjne, Paulina Wietrzyk-Pelka/ iStock

Natomiast najdłuższym drogowym mostem wiszącym w Europie jest Most Wschodni, stanowiący część Storebæltsforbindelsen, zbudowany nad cieśniną Wielki Bełt w Danii. Jego długość wynosi 6,79 km, dzięki czemu jest najdłuższym mostem wiszącym w Europie i trzecim co do długości na świecie.

Arouca 516 Autorstwa Joseolgon - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123660494

Z kolei najdłuższym mostem wiszącym w Europie przeznaczonym wyłącznie dla pieszych jest Arouca 516, oddany do użytku w 2021 roku w Geoparku Arouca w Portugalii. Jego długość całkowita wynosi 516 metrów. Zdetronizował on tym samym stalowy pieszy most wiszący w Szwajcarii. Liczący 494 metry Most Charles’a Kuonena w chwili oddania do użytku (w 2017 roku) był najdłuższym wiszącym mostem dla pieszych na świecie. Palmę pierwszeństwa stracił w 2020 roku na rzecz kładki Baglung Parbat w Nepalu (która z 567 metrami długości wpisana została do Księgi Rekordów Guinnessa), rekord Europy stracił zaś w 2021 roku. Co ciekawe, wśród najdłuższych mostów wiszących dla pieszych wymienia się także wiszącą kładkę pieszą wybudowaną u naszych południowych sąsiadów. Sky Bridge 721 mieści się w gminie Dolni Morava w Czechach i w chwili otwarcia (w maju 2022 roku) ze swoją długością 721 m była najdłuższą tego typu konstrukcją na świecie. Jako ciekawostkę można wspomnieć natomiast, że najdłuższy nieczynny metalowy most kolejowy w Europie znajduje się w Polsce. Chodzi o most we wsi Stany w województwie lubuskim o długości 642 m. Most stanowi przeprawę przez Odrę, a obecnie stał się fragmentem blisko 50-kilometrowej rowerostrady.

Najdłuższe mosty w Europie [lista]

Jakie są najdłuższe mosty w Europie? Lista przedstawia się następująco:

Most Krymski (granica Rosji i Ukrainy) 19 km Most Vasco da Gamy (Portugalia) 17,2 km Ponte da Leziria (Portugalia) 12 km Most nad Sundem (granica Szwecji i Danii) 7,85 km Most Wschodni, część Storebæltsforbindelsen (Dania) 6,79 km Most Zachodni, część Storebæltsforbindelsen (Dania) 6,61 km Most Olandzki (Szwecja) 6,07 km Most Prezydencki (Rosja) 5,82 km Zeelandbrug (Holandia) 5,02 km Most przez Zatokę Amurską (Rosja) 4,3 km.

Zobacz też: Trasy samochodowe: gdzie warto pojechać, by podziwiać niezapomniane widoki? [ZDJĘCIA]