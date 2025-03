"Rzeźnia" przyciąga mało doświadczonych kierowców jak magnes. To najbardziej stroma droga w Polsce

Najbardziej stroma droga w Polsce cieszy się bardzo dużą popularnością wśród rowerzystów. Jej zdobycie to powód do dumy i duży sprawdzian możliwości kondycyjnych. Gdzie się znajduje? Sprawdźmy.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wolański: Posiadacze diesli mogą czuć się w pewnych sytuacjach pokrzywdzeni

Najbardziej stromy podjazd w Polsce - tam serce bije mocniej

Zapaleni rowerzyści lubują się w terenach górzystych i pagórkowatych, gdzie mogą sprawdzić kondycję i podszlifować swój warsztat. Nic zatem dziwnego, że jednym z ich ulubionych regionów kraju jest Małopolska, gdzie znajduje się najbardziej stromy podjazd w Polsce.

Laskowa Autorstwa Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1414570

Mowa tutaj dokładnie o miejscowości Laskowa w powiecie limanowskim. Trasa łącząca most na rzece Łososina z Górą Dział wyróżnia się tym, że jest najbardziej nachyloną drogą w Polsce. Na długości 1 km jej nachylenie wynosi 19 proc., natomiast maksymalne nachylenie na odcinku 100 m dochodzi do 28 proc.

Pokonanie drogi sprawia sporo trudności nie tylko rowerzystom, ale także kierowcom, okazjonalnie przejeżdżającym przez tę trasę. Dodatkową trudnością jest to, że droga jest kręta i wąska. Spotkanie z drugim autem na trasie wymaga zatrzymania i przepuszczenia jednego z nich.

Maksymalny kąt nachylenia drogi w Polsce - tam wjedziesz tylko rowerem

Warto wiedzieć, że nie każda trasa znajdująca się w gronie najbardziej stromych dróg w kraju, jest dostępna dla aut. Przełęcz Karkonoska to miejsce, gdzie znajdziemy maksymalny kąt nachylenia drogi w Polsce, dostępny tylko dla rowerzystów i turystów pieszych (zakaz wjazdu autem).

Przełęcz Karkonoska Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Ze względu na strome podjazdy, jest to miejsce bardzo popularne wśród kolarzy. Szacuje się, że w początkowym odcinku drogi (z Podgórzyna) średnie nachylenie waha się na poziomie 6-7 proc., jednak w miarę upływu trasy, jego wartości znacznie rosną. Średnia najbardziej stromego odcinka to 12 proc., natomiast miejscami nachylenie dochodzi do nawet 29 proc. Wjazd utrudnia dodatkowo kiepski stan nawierzchni. Można tam nie tylko spalić znaczną ilość kalorii, ale także podziwiać piękne widoki na bardzo malowniczą okolicę.

Największe nachylenie drogi w Polsce - słynna ''katorga''

Największe nachylenie drogi w Polsce znajdziemy także w Górach Izerskich. ''Katorga'' to zwyczajowa nazwa szlaku prowadzącego na Stóg Izerski. Trasa jest wymagająca kondycyjnie i wielu kolarzy podziela opinię, że jest to jedna z najbardziej stromych dróg asfaltowych w Polsce. Podjazd na Stóg Izerski mierzy nieco ponad 5 km, a nachylenie sięga momentami 18 proc.

Schronisko na Stogu Izerskim Attribution: krysi@ / commons.wikimedia.org, CC BY 3.0

Co ciekawe, "katorga" jest bardzo popularna wśród rowerzystów, którzy pokonanie trasy traktują jako wyzwanie kondycyjne i sprawdzenie swoich umiejętności.

Nachylenie drogi w procentach - jak interpretować tę wartość?

Wyżej wspominaliśmy o tym, że najbardziej stroma droga w Polsce ma nachylenie sięgające 19 proc. na długości 1 km. Czym jest nachylenie drogi w procentach i jak interpretować tę wartość? Procent nachylenia drogi określa, o ile metrów droga wznosi się na każde 100 m jej długości poziomej, np.:

nachylenie 8 proc. oznacza, że na odcinku drogi wynoszącym 100 m droga wznosi się o 8 m;

mówiąc inaczej - na odcinku ''poziomym'' drogi wynoszącym 100 m, pokonane zostało 8 m ''pionowo''.

Procent nachylenia drogi to bardzo istotna informacja dla wszystkich uczestników ruchu. Pozwala ocenić, w jakim stopniu droga jest bezpieczna do pokonania, zwłaszcza dla aut o małej mocy silnika. Duże nachylenie może także utrudniać hamowanie.

Zobacz też: Mycie podwozia po zimie to konieczność. Wyjaśniamy, dlaczego odsalanie i mycie podwozia jest tak ważne

Nachylenie drogi w stopniach - czym jest?

A czym jest nachylenie drogi w stopniach? Jest to dana informująca o wartości kąta, pod jakim droga wznosi się lub opada w stosunku do poziomu. Do jej obliczenia wykorzystuje się funkcje trygonometryczne, a dokładniej - tangens.

Jak oceniasz swoje umiejętności jazdy na stromych podjazdach i zjazdach? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.