Pierwszy kontakt z Audi Q5 trzeciej generacji?? Na zdjęciach bardzo mi się spodobało. Na żywo było równie dobrze, gdy oglądałem auto na parkingu przed warszawskim salonem (do Europy trafia z fabryki w Meksyku). Szczególnie spodobał mi się masywny przód, w którym zrezygnowano z tak agresywnej stylizacji jak w innych autach z czterema pierścieniami. Tył także zyskał w porównaniu z poprzednikiem. A linia boczna? Cóż, bywały lepsze czasy w stylizacji samochodów Audi (nie dziwię się, że nowy stylista zapowiedział spore zmiany w wizerunku przyszłych modeli). Nie spodziewałem się jednak, że prawdziwe narzekanie miało dopiero nastąpić.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe Audi A6 po raz czwarty. Tym razem chodzi o sedana z tradycyjnymi silnikami. W sam raz dla Polaków

Zdziwiłem się, gdy wsiadłem za kierownicę Audi Q5 TDI quattro S tronic. Okazało się, że musiałem się mocno wychylić, by sięgnąć drzwi i je domknąć. Uchwyt na rękę ukryto tak głęboko, że trzeba prawdziwego drągala, by sięgnął, gdzie trzeba. Współczuję szczególnie niższym osobom. Autora projektu trzeba zaś wysłać do szkoły i na korepetycje z ergonomii i funkcjonalności. I potrącić mu trochę z premii.

Audi Q5 TDI quattro S tronic Tomasz Okurowski

Audi Q5 TDI quattro S tronic Tomasz Okurowski

Jak premium to ciasno?

Czy jest jeszcze na co narzekać? Cóż, w klasie premium obowiązuje inna miara niż w samochodach popularnych marek. Łatwo o takie wrażenie w przypadku wielu aut dostępnych na rynku. To, co z zewnątrz czasem przytłacza rozmiarami zwykle rozczarowuje przestrzenią we wnętrzu. Łatwo o pytanie — gdzie się podziały te centymetry? Nie inaczej jest w przypadku nowego Audi Q5 TDI quattro S tronic. To spory SUV, który mierzy 4,8 m długości i aż 283 cm rozstawu osi. Z zewnątrz prezentuje się dostojnie, masywnie i elegancko. A w środku czar pryska po otwarciu tylnych drzwi. Okurowski pasażer będzie cierpieć katusze za Okurowskim kierowcą. Miejsca na nogi jest mało a sytuacji nie poprawia twarde wykończenie fotela. Kolana wbiją się w twardy plastik. To nie przystoi w premium! Szkoda.

Szkoda również, że Audi oszczędziło na niektórych tworzywach (mam wrażenie, że podobnie zrobiono z głośnikami, bo Bang & Olufsen gra znacznie poniżej moich oczekiwań). To z czego zbudowano deskę rozdzielczą (poniżej linii kratek wentylacyjnych) czy dolną część boczków drzwiowych po prostu nie przystoi tak uznanej marce. Wybaczyłbym w Skodzie czy w Seacie. Ale w Q5 TDI quattro S tronic plastik twardy jak skała po prostu razi. Na pocieszenie pozostaje, że w wielu miejscach zastosowano już materiały, do których przez lata przywykli klienci premium. Jest miękko i przyjemnie w dotyku. Bez względu na użyte materiały kabinę wykończono bardzo solidnie. To dobre spasowanie i wręcz pancerny montaż. Nic nie jęczy i nie trzeszczy. W tej kwestii mogliby się uczyć od Audi nawet inżynierowie Mercedesa, którzy ostatnimi laty wyraźnie obniżyli standardy projektowania i wykonania wnętrz samochodów. Punkt dla ekipy z Ingolstadt.

Audi Q5 TDI quattro S tronic Tomasz Okurowski

Audi Q5 TDI quattro S tronic Tomasz Okurowski

Niespodzianka w Audi

Przesiadasz się do nowego Q5 ze starszego Audi? To przygotuj się na niespodziankę. Spory panel sterujący światłami, centralnym zamkiem i lusterkami wciśnięto w boczek drzwiowy. Teraz przynajmniej jest już porządnie zamontowany (w innych wcześniejszych modelach Audi nie było to tak oczywiste). Jeśli zaś przywykłaś czy przywykłeś do pokrętła głośności w pobliżu dźwigni zmiany biegów to w nowym Q5 szukaj go wyżej. Znajdziesz je w dolnej części konsoli centralnej. Wygodne wielofunkcyjne pokrętło przyda się do zmiany nagrań czy stacji radiowych (całkiem udany zestaw multimedialny z uproszczonym oprogramowaniem Android Automotive i autorską nakładką Audi). To sprawdzone i wciąż bardzo dobre rozwiązanie. Szkoda, że zrezygnowano z tradycyjnego panelu sterowania wentylacją i klimatyzacją. W nowym Q5 obowiązuje już kontrola poprzez duży ekran dotykowy.

Czy jest za co krytykować napęd? Nie. Diesel w Audi Q5 TDI quattro S tronic da się lubić. I to bardzo lubić. To wciąż jedna z najlepszych propozycji napędu dla dużego SUV-a jak Q5. Sprawdzony motor z rodziny EA288 evo pracuje bardzo kulturalnie. Jeśli przydarzy się szarpnięcie to ledwo je poczujesz. O wyciu czy nadmiernym hałasie nie ma mowy. Jest bardzo cicho (a właściwie to kabinę porządnie wyciszono). Do tego szybko działa start stop, więc diesel dołącza się wtedy, gdy jest naprawdę potrzebny. Okazuje się, że jest sporo chwil, gdy pozostaje wyłączony, a sporym SUV-em jeździ się tylko na prądzie. Przy manewrach na parkingu masz spore szanse przemieszczać się tylko w trybie elektrycznym. W trasie, gdy odpuścisz pedał gazu diesel także zamilknie.

Audi Q5 2.0 TDI Audi

Diesel i hybryda. Ile to pali?

Diesel i jazda na prądzie? To nie pomyłka. Najnowsze Q5 2.0 TDI na platformie PPC (Premium Platform Combustion) to prosta hybryda (MHEV) z instalacją 48 V oraz akumulatorem LFP o pojemności 1,7 kWh (znajdziesz go pod plastikową obudową na dnie bagażnika o pojemności 520 l). Inżynierowie Audi zastosowali tak dopasowany generator (24 KM mocy i 230 Nm), że mocy starczy nie tylko na wolną jazdę, ale także zasilanie dla układu klimatyzacji. Stąd, gdy aktywuje się funkcja start/stop i silnik wyłączy się, to kierowca i pasażerowie dalej mogą liczyć na chłodzenie czy podgrzewanie wnętrza. A to już nie jest takie oczywiste w innych samochodach.

Audi Q5 2.0 TDI układ hybrydowy 48 V Audi

Z pozoru wydaje się, że jak na tak duży (4,71 m długości, 1,9 m szerokości i 1,62 m wysokości) i ciężki (2 tony) SUV to 204 KM to niewiele. I tak. I nie. W zakresie dopuszczalnych prędkości Audi Q5 TDI quattro S tronic jest bardzo żwawym samochodem (dwusprzęgłowa 7-stopniowa skrzynia reaguje sprawnie i delikatnie). Nie trzeba nawet włączać trybu sport, by samochód przyspieszał znakomicie (7,4 s do 100 km/h i prędkość maksymalna 226 km/h). Dopiero powyżej dopuszczalnych prędkości diesel nieco traci wigor. Nieco.

Czy Audi Q5 2.0 TDI jest oszczędnym samochodem? Owszem. Na autostradzie można bez trudu utrzymać średnią poniżej 8 l. Na drogach lokalnych spokojnie obniżysz wynik o 2 l względem trasy ekspresowej. A w mieście wartości rzędu ok. 6,5-6,8 l są realne. A to wszystko na dużych 21-calowych kołach (rozmiar 255/40). Przy zbiorniku o pojemności 65 l można zatem przejechać spory dystans bez potrzeby zatrzymywania się na stacji paliw.

Audi Q5 TDI quattro S tronic Tomasz Okurowski

Audi Q5 TDI quattro S tronic Tomasz Okurowski

Uważaj na rozmiar felg

Czy duże felgi mają wpływ na komfort w Audi Q5 TDI quattro S tronic? Bez wątpienia. Wyglądają znakomicie, ale stanowią już wyzwanie dla zawieszenia. Nawet w przypadku opcjonalnego pneumatycznego zawieszenia (dopłata ponad 10 tys. zł) trzeba się przygotować na to, że nie wszystkie niedoskonałości nawierzchni zostaną świetnie zniwelowane. Największym wyzwaniem są podłużne uskoki nawierzchni czy niższe i nieco agresywniej nachylone progi zwalniające. Ale i tak jest bardzo przyjemnie na kiepskich drogach. Co ważne nie ma odczucia bujania czy przesadnego nurkowania przy mocniejszym hamowaniu. Od czasu do czasu zawieszenie daje jednak znać o sobie cichym postukiwaniem.

Pneumatyczne zawieszenie w Q5 trudno przecenić. Kierowca ma do wyboru kilka programów i zaprogramowanych trybów prześwitu (maksymalne podwyższenie to 45 mm a obniżenie do 15 mm; wyjątkiem jest tylna oś z opcją obniżenia o 50 mm w celu łatwiejszego załadunku). Łatwo zatem je docenić na równej jak stół autostradzie czy gorszej drodze gruntowej. W przeciwieństwie do modeli Skody czy Volkswagena nie ma jednak płynnej regulacji stopnia tłumienia. Można to przeboleć.

Audi Q5 TDI quattro S tronic Tomasz Okurowski

Audi Q5 TDI quattro S tronic Tomasz Okurowski

Adaptacyjnego zawieszenia nie trzeba się bać w kwestii prowadzenia. W tej mierze Audi Q5 TDI quattro S tronic jawi się jako samochód, który emanuje stoickim spokojem. Samochód sporo wybacza kierowcy, więc nawet gdy wjedziesz nieco za szybko w zakręt nie stanie się nic nieprzyjemnego (choć Q5 niespecjalnie zachęca do ostrzejszej jazdy). Nie będzie także niespodzianki przy silnym bocznym wietrze. Dość ciężki SUV dobrze radzi sobie z mocniejszymi podmuchami. Żadnych uwag nie mam do układu kierowniczego, którego wspomaganie dobrano jak trzeba (żadnych powodów do narzekania na parkingu jak i jeździe autostradowej).

Nowe Audi Q5 - warunki gwarancji i ceny

Audi Q5 TDI quattro S tronic wyceniono na 247 tys. zł. Oczywiście to początek konfiguracji, więc łatwo znacząco podnieść cenę samochodu. W płatnych opcjonalnych pakietach znajdziesz takie dodatki jak elektrycznie sterowane fotele (15,6 tys. zł za Comfort), kamera cofania i adaptacyjny tempomat (10,1 tys. zł za Business) czy przyciemniane lusterko wsteczne i 3-strefową klimatyzację (Technology za 19,4 tys. zł). Bez trudu przekroczysz granicę 300 tys. zł. W cenie gwarancja mechaniczna na okres do 4 lat (limit przebiegu do 120 tys. km). Ochrona lakieru to 3 lata a perforacja to 12 lat. W ramach pakietów naprawczych można rozszerzyć gwarancję do 5 lat i 150 tys. km. Samochód udostępniła do testu firma Audi Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.