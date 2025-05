Nowy niemiecki SUV zaskoczy nie tylko przestrzenią. Sprawdzamy jego możliwości na drodze

Ból głowy marketingowców Volkswagena to przede wszystkim Skoda Kodiaq. Jej pierwsza generacja trafiła do ponad 840 tysięcy klientów. Kilka miesięcy temu na rynku pojawiło się drugie wcielenie i już na drogach widać, że produkt chwycił. Europejczycy docenili także Sorento, Santa Fe oraz SUV-y z metką premium w podobnym rozmiarze.

Niemcy liczą, że uda się wszystkim podgryźć klientów, co ma uczynić Tayron. Odcina się od Tiguana, choć front mają niemal tożsamy. Nowy model jest jednak zdecydowanie większy i nieco bardziej przytłaczający stylizacją. To być może celowy zamysł projektantów. Maszyna wygląda masywnie i z pewnością zwróci uwagę na drodze.

Volkswagen Tayron oferuje gabaryty wprost z klasy średniej

Tiguan mierzy 454 cm długości, 184 szerokości i 166 wysokości. Jego rozstaw osi wynosi 267,5 cm. Tayron jest dłuższy od swego krewniaka o 25 (479 cm) i jednocześnie krótszy od Touarega o 11 centymetrów. Względem ustępującego Allspace’a, jego długość wzrosła o 2 cm. Mierzy też 185 cm szerokości i 166 wysokości. Rozstaw osi ustanowiono na poziomie 279 cm. Tayron może się również pochwalić podświetlonym pasem przednim i tylnym. Z tyłu światła mogą sugerować podobieństwo z Touaregiem, a te z przodu z Tiguanem. Profil boczny jest natomiast unikatowy i może sugerować nawiązanie do modeli zasilających ofertę amerykańskiego rynku. W standardzie możemy liczyć na reflektory LED, a za dopłatą na adaptacyjne LED Matrix i do nich zdecydowanie warto dopłacić 3220 zł od wersji Elegance. Volkswagen chwali się również nowymi wzorami aluminiowych 20-calowych obręczy. Standardowe mają 17 cali.

Wnętrze Volkswagena Tayrona wygląda znajomo, ale jest przepastne

Siła nowego Volkswagena to kabina. Według subiektywnych odczuć można odnieść wrażenie, że w Tayronie mamy więcej miejsca niż w Touaregu. To zasługa skromniejszej zabudowy tunelu środkowego i nieco węższych boczków drzwiowych. W dwóch rzędach z powodzeniem zmieścimy koszykarzy. Drugi ma regulowane siedzisko i oparcie kanapy. Plus za dodatkowe ogrzewanie. W trzecim szeregu wygodnie usiądą nastolatkowie o wzroście do 170 cm. Tutaj musimy także wspomnieć o opcjonalnym, zaawansowanym masażu opierającym się na pneumatyce i 10 komorach powietrznych w oparciach.

Nie możemy zapominać o bagażniku. Ten wybija się przed średnią klasową. Stawiając na specyfikację 5-osobową, otrzymujemy do dyspozycji od 885 do 2090 litrów. Hybrydy ładowane z gniazdka zapewniają od 705 do 1915 l. Równie dobrze wypada wariant mieszczący siedmiu pasażerów. To 345 l w pełnym składzie, 850 za drugiem rzędem i 1905 l maksymalnej pojemności. To bagażówka w rozmiarze SUV. Dobrze też oceniamy materiały wykończeniowe. Większość paneli jest miękka i przyjemna w dotyku. Kabinę uatrakcyjniono oświetleniem ambientowym (10 lub 30 kolorów) i panoramicznym dachem z opcją otwierania. Dodatki zawierają też drewniane elementy i na stałe podświetlone listwy ozdobne.

Lista udogodnień zakrawa o kategorię premium. Tutaj nie ma miejsca na oszczędności, czy wyposażeniowe braki. Auto będziemy mogli dość swobodnie personalizować. Volkswagen przygotował liczne gadżety z zakresu komfortu i bezpieczeństwa. Na pierwszy plan wybija się duży ekran dotykowy (12,9 lub 15 cali) obsługujący nawigację analizującą bieżące natężenie ruchu, zestaw kamer 360 stopni, a także wydajne nagłośnienie sygnowane przez firmę Harman Kardon i mocy 700 W. Kombajn multimedialny zyskał nowe menu, którego poznanie zajmie dłuższą chwilę. Nie jest przesadnie intuicyjny, co wynika z przeładowanego menu. Mamy też przezierny wyświetlacz z rozszerzoną rzeczywistością, automatyczną klimatyzację regulowaną w trzech strefach i pokrętło między fotelami zawiadujące głośnością oraz ustawieniami zawieszenia adaptacyjnego. Na pokładzie Volkswagen próżno za to szukać fizycznych przełączników.

Benzyna, diesel lub hybryda ładowana z gniazdka. Tayron daje duży wybór

W niemieckim SUV-ie znajdziemy szeroką ofertę jednostek napędowych, czego nie powiemy o bezpośredniej konkurencji. Inżynierowie Volkswagena przygotowali zasilanie benzynowe, wysokoprężne, jak i hybrydowe, ładowane z gniazdka. Bazowy silnik rozwija 150 koni mechanicznych, zaś najmocniejszy 272 KM. Jest w czym wybierać. Przygodę z Tayronem zaczynamy od 1.5 eTSI z dodatkową instalacją elektryczną 48V. Tandem rozwija 150 koni mechanicznych i 250 Nm dostępnych w przedziale 1500-3500 obr./min. Sprzęgnięto go z 7-stopniowym automatem dwusprzęgłowym. 1600-kilogramowe auto rozpędza się do setki w nieco ponad 9 sekund, a wskazówka prędkościomierza przekracza 200 km/h.

Dla bardziej wymagających kierowców oddelegowano benzynowe 2.0 TSI występujące w wersji 204 i 265-konnej. Obie są sprzęgnięte z napędem 4x4 korzystającym ze sprzęgła międzyosiowego typu Haldex. Mocniejszy wariant przyspiesza do setki w 6,1 sekundy. W alternatywie pozostaje wysokoprężne 2.0 TDI generujące 150 lub 193 KM (9,7 lub 8 s do 100 km/h). Podobnie przedstawia się oferta Tiguana.

Szczyt gamy zarezerwowano dla hybrydy typu plug-in. Słabsza ma 204, a mocniejsza 272 KM. Tutaj spotkamy się jedynie z napędem FWD. Akumulator o pojemności 19,7 kWh netto. Zasięg w trybie bezemisyjnym sięga 120 kilometrów i jest to możliwe do osiągnięcia, co pokazał nam przykład Kodiaqa. To ciekawa propozycja dla osób spędzających większość czasu w mieście. Co ważne, Tayrona można ładować ze słupków DC, a maksymalna moc transferu wynosi 40 kW. Jednostka elektryczna rozwija 115 KM i funkcjonuje do ponad 130 km/h. To wystarczające parametry, by do końca zasobów energetycznych nie korzystać z motoru 1.5 TSI sparowanego z 6-biegowym DSG.

Jak jeździ Volkswagen Tayron? To bardzo drogowy SUV

W najmocniejszym wydaniu wysokoprężnym Tayron generuje 193 KM i 400 Nm dostępnych od 1750 obr./min i takim wozem mieliśmy okazję pokonać kilkaset kilometrów w rozmaitych warunkach. W standardzie otrzymujemy napęd na obie osie i dwusprzęgłowy, 7-stopniowy automat. W tej konfiguracji Volkswagen Tayron staje się uniwersalnym pojazdem zdolnym do zabawy w lekkim terenie.

Niemiecki SUV przyspiesza do setki w 8 sekund, natomiast wskazówka prędkościomierza kończy bieg na 221 km/h. Skrzynia szybko zmienia przełożenia, choć po ustawieniu komputera w tryb komfortowy, potrafi czasem opóźnić redukcję lub wbicie wyższego biegu. Nie mamy za to zarzutów do elastyczności. Auto całkiem żwawo reaguje na gaz przy prędkościach autostradowych i wykazuje spore chęci do współpracy z prawą nogą kierowcy. Zawieszenie Volkswagena nieźle radzi sobie z poprzecznymi nierównościami i przekonuje precyzją prowadzenia po łuku, ale na większych nierównościach staje się dość nerwowe i potrafi wydać nieprzyjemne dźwięki. Lepiej odpuścić dwudziestki i postawić wóz na 18 lub 19-calowych obręczach. Zaoszczędzimy przy okazji na oponach.

Zupełnie przyzwoicie spisuje się dopracowany układ kierowniczy w połączeniu ze sprężystymi nastawami podwozia. Dają dużo pewności podczas dynamicznych manewrów na równym asfalcie. Kierowca ma też do dyspozycji kilka trybów adaptacyjnego zawieszenia. W sportowym zmniejsza się siła wspomagania kierownicy, wyostrza reakcja na operowanie gazem, a samochód wyczuwalnie się usztywnia. W kwestii zużycia paliwa TDI wypada dokładnie tak, jak moglibyśmy się tego spodziewać. W mieście, około 1850-kilogramowy Tayron potrzebuje 8,5-10 litrów. W spokojnej trasie można zejść do 6 l. Autostradowe prędkości owocują konsumpcją na poziomie 8 litrów. Tym samym, 58-litrowy zbiornik pozwoli przejechać nawet 1000 kilometrów. Warto też zaznaczyć, że maksymalna masa przyczepy z hamulcem wynosi 2400 kg.

Volkswagen Tayron. Cena i opinia Moto.pl. Wysoka jakość sporo kosztuje

Tayron czerpie garściami technologie z Tiguana, Touarega i flagowego elektryka ID.7. Można go całkiem swobodnie konfigurować, dopasowując do własnych potrzeb. Zerkając na listę wyposażenia, najbardziej rozsądnym wyborem jawi się specyfikacja Elegance. Ta w połączeniu z 1.5 eTSI została wyceniona na 198 290 zł. O 18 tysięcy więcej względem bazowej odmiany Life. 204-konne TSI wymaga dopłaty na poziomie 22 200 zł i warto to rozważyć, bowiem otrzymujemy znacznie lepsze osiągi i napęd na obie osie. TDI o mocy 150 KM zaczyna się od 190 790 zł, a za hybrydę ładowaną z gniazdka zapłacimy minimum 211 390 zł. Należy też zachować w kieszeni 20-40 tysięcy złotych na opcje z zakresu komfortu, bezpieczeństwa i estetyki.