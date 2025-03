Nowa promocja na paliwo! W czwartek zatankujesz za 4,99 zł, są tylko dwa warunki

Chcesz zatankować jak najtaniej? Są na to różne legalne sposoby. Przez lata miłośnicy narciarstwa wzdychali do włoskiego kurortu narciarskiego Livigno. Nie bez powodu. Sam się o tym przekonałem, gdy zatankowałem swój samochód na lokalnej stacji. Wioska stanowi bowiem strefę bezcłową i słynie z niskich cen. Za zatankowanie do pełna zapłaciłem przed laty o połowę mniej niż w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Oczywiście nie trzeba jechać do stref bezcłowych, by znacząco oszczędzić na paliwie. Największe sieci stacji paliw regularnie organizują promocje, by przyciągnąć uwagę klientów. I to nie tylko stacje znanych koncernów naftowych, ale także markety spożywcze (w 2024 r., gdy paliwo kosztowało ponad 6 zł Auchan długo oferował olej napędowy i benzynę znacznie taniej). Pora na kolejną odsłonę rywalizacji.

Benzyna i olej napędowy w cenie 4,99 zł za litr? To bardzo kusząca oferta. Niestety nie każdy z niej skorzysta. Sieć stacji Avia oferuje tak tanie paliwo tylko na wybranych stacjach. Firma przyjęła strategię, by odpowiednie promocje ogłaszać sukcesywnie w różnych miejscach kraju. Pod koniec lutego kuszono kierowców w Małkini. Teraz pora na zmotoryzowanych z Gorzowa Wielkopolskiego. Na jednej stacji Avia w mieście można zatankować w tak niskiej cenie. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Rabat naliczany jest tylko dla użytkowników aplikacji Avia GO (w programie należy aktywować promocję, by otrzymać jednorazowy kod do zeskanowania na stacji). Obowiązuje także stosowny limit. Każdy może zatankować nie więcej niż 50 litrów benzyny lub diesla. A co się stanie, gdy zatankujesz więcej? Nadwyżka będzie rozliczona po regularnej cenie widocznej na pylonie przy stacji.