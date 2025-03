Pełen komfort kierowcy podczas jazdy samochodem jest kluczową kwestią jeśli chodzi o pewność prowadzenia, bezpieczeństwo i skupienie się na drodze. Polskie przepisy nie regulują kwestii obuwia. Czy powinniśmy się więc kierować starą zasadą, mówiącą, że jeśli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone? Tak, o ile nie wpływa ono na bezpieczeństwo jazdy.

Czy można jeździć w butach na obcasie? Policja ma możliwość nałożenia mandatu

W polskich przepisach na próżno szukać jasnego zapisu, który zabraniałby jazdy autem w określonym obuwiu. Warto jednak mieć świadomość, że niewłaściwy wybór może skutkować mandatem na podstawie art. 86 Kodeksu wykroczeń. Stanowi on, że:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Wedle tego paragrafu klapki czy też buty na wysokim obcasie mogą utrudniać kontrolę nad pojazdem: stopa może się ześlizgnąć z pedałów, szpilki uniemożliwią równomierne rozłożenie nacisku. W konsekwencji, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku, może być to podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Co więcej, możemy zostać ukarani grzywną w wysokości minimum 1500 zł. Sytuację pogorszy fakt, jeśli będziemy znajdować się pod wpływem alkoholu, za co grozi areszt, ograniczenie wolności lub mandat od 2500 zł.

W jakich butach najlepiej prowadzić samochód? Zadbaj o odpowiednie przygotowanie do jazdy

Najbezpieczniejsze buty do jazdy powinny być płaskie, dobrze trzymać się stopy i nie zahaczać o pedały. Najlepszym wyborem będą więc sportowe modele z równymi i szerokimi podeszwami. Warto zawsze mieć ze sobą parę butów na zmianę. Zwróć uwagę również na strój, aby nie krępował ruchów. On także jest istotny, zważając na bezpieczeństwo i komfort jazdy. W jakich butach najczęściej prowadzisz samochód? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.