Polacy coraz chętniej wybierają chińskie samochody, głównie ze względu na atrakcyjne ceny w porównaniu do aut europejskich, zaawansowane technologie, estetyczny design oraz niezawodność. Mimo pewnych wad nabywcy doceniają ich korzystny stosunek jakości do ceny. Rosnąca sprzedaż sugeruje, że zdobywają popularność również w Polsce. I to w zaskakującym tempie.

Czy warto kupować chińskie samochody? Liczbowe wzrosty sprzedaży mogą być szokujące

Według danych pochodzących z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), które przedstawił dziennik "Rzeczpospolita", w 2023 roku w Polsce zarejestrowano 168 chińskich aut osobowych, a w 2024 roku już 10,7 tys., co stanowi niemal 70-krotny wzrost.

W samym styczniu 2025 roku sprzedaż była 11 razy większa niż rok wcześniej. W 2024 roku Polacy kupili prawie 9,2 tys. chińskich aut benzynowych, co stanowiło 86 proc. ich sprzedaży. Tym samym dane te obalają mit o dominacji elektryków wśród chińskich marek.

Jakie chińskie auta można kupić w Polsce? Coraz śmielej podbijają polski rynek

Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR najpopularniejszą chińską marką w styczniu 2025 roku w Polsce jest MG, a jej flagowy model to spalinowy SUV HS (644 sprzedane sztuki). Dobrze radzą sobie też crossover ZS (257 sztuk) i MG 3 (72 sztuki). Kolejne miejsca zajęły marki Jaecoo i Omoda, oferujące auta benzynowe i hybrydowe. - [...] należy spodziewać się dalszego wzrostu ich udziału. Tym bardziej że do gry o serca i portfele polskich klientów włączą się kolejne chińskie marki. Śmiało można zatem założyć, że 2025 rok upłynie w polskiej motoryzacji pod znakiem intensywnej ofensywy producentów z Chin - komentował cytowany przez motofakty.pl Dariusz Balcerzyk, ekspert Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Czy chińskie samochody podbiją polski rynek? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.