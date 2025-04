Po 25 latach Wrocław pożegnał się z tablicami DW. Ze względu na brak dostępnych kombinacji do użytku wszedł nowy prefiks - DX. Niby symboliczna zmiana, oznacza jednak koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału w rejestracji pojazdów w mieście. Pierwsze "blachy" dla samochodów z nowym, wrocławskim wyróżnikiem zostały wydane 9 maja 2024 roku. Jednak to nie koniec zmian.

Co oznacza tablica rejestracyjna VW? Za kilka lat pojawią się nowe oznaczenia

Zarówno Dolny Śląsk, jak i jego stolica - Wrocław przygotowują się na kolejne zmiany dotyczące systemu rejestracji pojazdów. Jak informuje Radio Wrocław, obecnie dostępne kombinacje z oznaczeniem DX mają według wstępnych szacunków wystarczyć jeszcze na ponad dekadę.

Następnie w użycie wejdą nowe tablice rozpoczynające się od liter VW. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że już można je wybrać, jednak obowiązuje to tylko w przypadku tablic indywidualnych. W przyszłości staną się standardem dla wszystkich nowych rejestracji na terenie Dolnego Śląska. Trafią również do samochodów zabytkowych, które mają co najmniej 40 lat. - Rzeczywiście, zgodnie z wytycznymi ministra infrastruktury wyszło rozporządzenie, które określa, jaki będzie ten przyszły wyróżnik i będzie to VW, więc myślę, że taka gratka dla miłośników niemieckiej motoryzacji - komentował Mikołaj Czerwiński z wrocławskiego magistratu.

Zdjęcie poglądowe Fot. photo_Pawel / iStck

Zmiany na tablicach rejestracyjnych również w innych miastach Polski. Efekt zmian z 2022 roku

Roszady i wprowadzenie nowych oznaczeń wynikają z nowelizacji rozporządzenia o rejestracji i oznaczaniu pojazdów, przyjętej przez Ministerstwo Infrastruktury w 2022 roku. Resort uzasadnił decyzję stopniowym wyczerpywaniem się dostępnych kombinacji dotychczasowych oznaczeń. Zmiany dotyczą nie tylko Dolnego Śląska i Wrocławia, lecz także innych rejonów naszego kraju.

MO - Poznań,

AE - Warszawa,

IK - Katowice,

JR - Kraków,

YZ - Rzeszów,

XD - Gdańsk.

Co sądzisz o nowych prefiksach tablic rejestracyjnych? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.