Było mało? Będzie więcej. Unia chce zmasowanych akcji kontroli ciężarówek

Branża transportowa nie ma lekko, a już niedługo może okazać się, że będzie jeszcze ciężej. Komisja Europejska przygotowała zestaw nowych przepisów, które mają przełożyć się na dokładniejsze i bardziej restrykcyjne kontrole. Oczywiście, wszystko to ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Nowe przepisy zakładają kontrole układów wydechowych

W proponowanych przepisach znalazł się zapis o bardziej szczegółowych kontrolach układów wydechowych — mają być przeprowadzane pomiary emisji hałasu i tlenku azotu. Kontrole miałyby odbywać się przy drogach, za pomocą przenośnych urządzeń.

Co więcej, Bruksela chciałby, aby tego typu kontrole były obowiązkowe podczas badań technicznych dla samochodów ciężarowych do 3,5 tony. Czemu? Odpowiedź jest prosta, ustawodawcy chcą wyłapywać samochody z niesprawnym osprzętem ekologicznym lub te, które wprowadziły modyfikacje do systemu AdBlue.

Dane z licznika w międzynarodowej bazie

Jednak szczegółowe kontrole układów wydechowych, nie są jedynymi proponowanymi zmianami w Roadworthiness Package. Unia Europejska chciałaby, aby obowiązkowe były kontrole zabezpieczenia ładunków podczas każdej kontroli drogowej. I nadal to nie wszystko.

Kolejnym punktem proponowanych zmian jest obowiązkowe odnotowanie stanu licznika przy badaniach technicznych. To, co u nas jest standardem, w wielu krajach jeszcze nie obowiązuje. Nowość byłoby to, że informacje o wynikach badań technicznych byłyby zapisywane w międzynarodowej, cyfrowej bazie danych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby weryfikować stan ciężarówek niezależnie od pochodzenia.

Jeśli projekt stworzony przez Komisję Europejską przejdzie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, to będzie można wyznaczyć termin, kiedy nowe przepisy miałyby wejść w życie. Jeśli to się uda, to dodatkowe kontrole namieszają w życiu transportowców.