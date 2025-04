Dorożka na autostradzie? Policja musiała sprawdzić, dlaczego fiakier na nią wjechał

Autostrady są przeznaczone do bezpiecznego rozwijania dużych prędkości. Mają skracać czas podróży. Dlatego dostępu do nich nie mają skutery, pojazdy wolnobieżne czy właśnie... powozy konne. W tym przypadku to takie oczywiste nie było. Bo na jednej z autostrad pojawił się dorożkarz.

Pijany dorożkarz w... Austrii. Przez pomyłkę zjechał na autostradę

Czytając wstęp tej historii, z pewnością przeszło wam przez myśl, że wydarzenie miało miejsce w Polsce. Dorożkarz musiał być przecież naszym rodakiem. To jednak błąd i to poważny. Bo w tym materiale opisuję historię, do której doszło w Wiedniu! Dorożka pojawiła się na autostradzie A22, która stanowi na tym fragmencie tzw. wewnętrzną obwodnicę stolicy Austrii. Samochody mogą jechać tym fragmentem drogi nawet z prędkością wynoszącą 130 km/h. Dorożka w tym przypadku poruszała się natomiast pewnie jakieś 10 do 20 km/h.

Dorożkę na A22 dostrzegł jeden z patroli policji. Postanowił zatem bezpiecznie sprowadzić pojazd z drogi szybkiego ruchu i zatrzymać go do kontroli drogowej. W jej czasie okazało się, że woźnica jest mocno pijany. W wydychanym powietrzu miał 1,7 promila alkoholu. Prawdopodobnie to sprawiło, że stracił orientację w terenie i przez pomyłkę wjechał na autostradę. Powiem więcej, nie był to młodzieniec, a mężczyzna w wieku 64 lat. To wzbudziło jeszcze większą konsternację u policjantów.

64-latek może stracić prawo jazdy i licencję na przewozy konne

Pijany woźnica poniesie teraz konsekwencje. Jego sprawa prawdopodobnie skończy się w sądzie. Tam grozi mu odebranie prawa jazdy. Na tym jednak nie koniec, bo austriacka policja zgłosiła również sprawę do instytucji, która zajmuje się zatwierdzaniem i wydawaniem licencji na usługi przewozu powozami konnymi. Jest wielce prawdopodobne, że 64-latek straci także i ten dokument. W efekcie nie będzie mógł odpłatnie wozić pasażerów.