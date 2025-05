Dobry silnik benzynowy to nie tylko osiągi. Liczy się też trwałość, kultura pracy i umiarkowane spalanie. W przypadku małych jednostek kluczowa jest sprytna konstrukcja oraz wydajne chłodzenie, które pozwala znosić codzienne trudy - od miejskich korków po długie trasy. Takie silniki często pracują na granicy swoich możliwości, dlatego tylko najlepsze z nich zdają egzamin w dłuższej perspektywie. Lekkie, oszczędne i odporne na zaniedbania... Wciąż można znaleźć konstrukcje, na które nie wydasz wszystkich oszczędności przy pierwszej awarii. Które z nich warto wziąć pod uwagę?

Jaki silnik benzynowy wybrać? Honda 1.5 VTEC Turbo nie boi się przebiegu

Honda długo opierała się modzie na downsizing, ale gdy już stworzyła swój pierwszy mały silnik turbo, dopracowała go w każdym detalu. 1.5 VTEC Turbo to cztery cylindry, bezpośredni wtrysk, zmienne fazy rozrządu i trwały łańcuch - wszystko zaprojektowane z typową dla Hondy precyzją. Debiutował w Civicu X, później trafił także do modeli HR-V i CR-V. Oferuje do 193 KM i pozwala rozpędzić się do "setki" w nieco ponad 8 sekund, spalając średnio 7-7,5 l/100 km.

Silnik lubi świeży olej, zwłaszcza jeśli porusza się głównie po mieście. Najlepiej wymieniać go co 10 tys. km. Zgodnie z opiniami użytkowników serwisu motobenzyna.pl, rozrząd jest wytrzymały, posiada wysoką kulturę pracy i dobrą dynamikę, a sam motor świetnie znosi tuning. Przy odpowiedniej obsłudze potrafi przejechać nawet 300 tys. km bez poważniejszych problemów. To jedna z tych nowoczesnych jednostek, które łączą oszczędność z radością z jazdy i dają spokój na długie lata.

Honda jak Honda - nic a nic sie dzieje. Lać olej i jeździć, albo bardziej rozkoszować sie jazdą, ponieważ 1.5 turbo wyszedł im fenomenalnie - przyznał jeden z internautów.

- przyznał jeden z internautów.

Hyundai/Kia 1.0 T-GDi. Sprytny gracz w miejskim świecie

Według serwisu wyborkierowcow.pl, 1.0 T-GDi to jeden z lepszych przykładów udanego downsizingu. Trzycylindrowy silnik z turbodoładowaniem, znany z modeli Hyundai i Kia, oferuje do 120 KM i 172 Nm momentu. Wystarczająco, by sprawnie poruszać się po mieście i nie bać się wyjazdu za rogatki. Konstrukcja bazuje na silniku 1.0 MPI, ale została wzbogacona o bezpośredni wtrysk, turbinę i inteligentny układ chłodzenia. Rozrząd? Na solidnym łańcuchu. Średnie spalanie mieści się w okolicy 6 l/100 km, a poza miastem nawet mniej.

Choć kultura pracy nie dorównuje czterocylindrowym jednostkom, silnik nadrabia prostotą, tanim serwisem i dobrą dynamiką. Przy spokojnej jeździe nie sprawia problemów, a jego niewielkie gabaryty świetnie wpisują się w realia miejskich tras. W modelach takich jak i20, Rio czy Stonic sprawdza się znakomicie. To jeden z tych jednostek napędowych, które po prostu robią swoje i to na całkiem wysokim poziomie.

Renault 0.9 TCe. Mały silnik, duża wytrzymałość

Opracowany wspólnie przez Renault i Nissana, silnik 0.9 TCe (H4Bt) to idealny przykład udanego downsizingu. Ma trzy cylindry, turbosprężarkę, waży niespełna 100 kg i korzysta z trwałego łańcucha rozrządu. Jak czytamy na serwisie autoblog.spidersweb.pl, świetnie sprawdza się w lekkich, miejskich autach jak Clio, Captur czy Dacia Sandero. Dzięki pośredniemu wtryskowi dobrze znosi instalację LPG, a przy regularnym serwisie potrafi bez większych zastrzeżeń pokonać ponad 200 tys. km.

Co prawda nieco hałasuje przy wysokich obrotach i miewa lekką turbodziurę, ale nadrabia elastycznością i umiarkowanym apetytem na paliwo - w cyklu mieszanym spala około 6 l/100 km. Dobrze znosi trudy codziennej jazdy, a jego serwis nie przeraża kosztami. Wśród miejskich benzyniaków to naprawdę rozsądny wybór, który z czasem zyskał uznanie wielu kierowców.

Choć powyższa trójka to solidne wybory, na rynku nie brakuje innych małych jednostek, które również zbierają dobre opinie. Warto zwrócić uwagę na Volkswagena 1.0 TSI, który mimo trzech cylindrów i turbo potrafi zaskoczyć trwałością - szczególnie w wersjach po modernizacji. Ciekawą propozycją jest też Toyota 1.2 Turbo, rzadziej spotykana, ale bardzo dobrze zestrojona, z systemem zmiennych faz rozrządu VVT-i. A jeśli ktoś szuka kompromisu między prostotą a technologią, to Fiat 1.2 Fire, choć starszy i bez turbo, wciąż ma swoich wiernych fanów dzięki legendarnej łatwości obsługi.

Na co zwracasz uwagę przy wyborze auta z małym silnikiem benzynowym? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.