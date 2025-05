Rowerzyści mniej niż kierowcy obawiają się kar, bo utarło się przekonanie, że funkcjonariusze uwagę skupiają przede wszystkim na samochodach. Nic bardziej mylnego. Niedostosowanie się do przepisów również w przypadku rowerzystów może skutkować mandatem. Co ważne, wielu użytkowników jednośladów przepisy łamie nieświadomie. Nie chodzi tu tylko o sytuacje, w których przejeżdżamy przez przejście dla pieszych, choć powinniśmy rower przeprowadzić. Dotyczy to przede wszystkim obowiązkowego wyposażenia roweru.

Jakie wyposażenie musi mieć rower? O tych elementach nie zapominaj

O tym, w co powinien być wyposażony rower, mówi rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej albo żółtej selektywnej z przodu.

Co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej (w kształcie innym niż trójkątnym) z tyłu.

Co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu.

Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.

Dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Światła pozycyjne mogą być migające i co ważne, nie muszą być zamontowane na stałe, tzn. mogą to być odłączane lampy na baterie albo akumulator. Po zmroku, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz podczas jazdy w tunelu muszą być uruchomione. Co grozi za brak obowiązkowego wyposażenia roweru? Złamanie przepisów może skutkować mandatem w wysokości od 20 do nawet 500 zł.

Czy za brak kasku można dostać mandat? Policja przypomina

Rower może, ale nie musi, być wyposażony w światło odblaskowe barwy białej, światła odblaskowe barwy żółtej po jednym na każde koło, odblaski na pedałach i pierścień umieszczony na obu bokach opony albo na bocznych płaszczyznach kół. Obowiązkowa nie jest kamizelka odblaskowa i kask, za ich brak nie grozi więc mandat. Policja jednak zaleca korzystanie z tych elementów wyposażenia dla własnego bezpieczeństwa.

Kask chroni głowę podczas ewentualnego upadku, natomiast kamizelka odblaskowa zwiększa Twoją widoczność na drodze.