Kontrowersyjny wyrok polskiego sądu. Rowerzysta nie ma bezwzględnego pierwszeństwa przed przejazdem

Ile razy mieliście tak, że zbliżacie się do skrzyżowania, gdzie znajduje się przejazd dla rowerów i raptem na niego wjeżdża rowerzysta. Co więcej, ma pretensje, że nie ustąpiliście mu bezpiecznego przejazdu! Toż to potwarz! Sędzia z sądu w Poznaniu przy okazji rozpatrywaniu prowadzonej przez niego sprawy, wyraził swoją opinię na temat pierwszeństwa rowerzystów na i w okolicach przejazdów rowerowych. Rowerzyści nie będą pocieszeni.

Sprawa Białorusina powodem kontrowersyjnego wyroku

Zanim jednak przyjrzymy się kontrowersyjnemu wyrokowi, warto zwrócić uwagę, od czego to się zaczęło. A zaczęło się od tragicznego w skutkach wypadku, gdzie zginęła kobieta.

Otóż 9 lutego 2023 roku na ul. Dąbrowskiego w Poznaniu, 27-letnia rowerzystka wjechała swoim rowerem na przejazd. Niestety, o ile pierwszy z kierowców na jednym pasie ruchu zatrzymał się, aby przepuścić kobietę, o tyle na drugim pasie ruchu inny kierowca, jadąc z większą prędkością, nie uczynił tego samego, czego skutkiem było uderzenie kobiety. Kierowcą, który jechał za szybko, był 35-letni Białorusin, który, co gorsza, jechał pod wpływem marihuany o stężeniu porównywalnym, jakby miał jeden promil alkoholu we krwi. Pomimo prób udzielenia pierwszej pomocy, kobieta zmarła.

Sąd pierwszej instancji uznał, że kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i doprowadził do śmiertelnego wypadku. Jednakże Sąd Rejonowy uznał, że część winy ponosiła również ofiara wypadku. W efekcie karę wymierzoną obcokrajowcowi zmniejszono z 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat i 4 miesięcy.

Jakie było uzasadnienie wyroku?

Oskarżyciele posiłkowi próbowali udowodnić, że rowerzyści nie mają jakichkolwiek obowiązków, a jedynie przywileje. Chcieli również zwrócić uwagę, że żaden z przepisów nie nakazuje rowerzyście zachowania szczególnej ostrożności za wyjątkiem włączania się do ruchu. Sąd jednak nie przychylił się do tej argumentacji.

Sąd zawyrokował, że rowerzysta nie jest chroniony przez ustawodawcę, zanim wjedzie na przejazd rowerowy, więc nie ma takich samych przywilejów jak piesi, którzy są chronieni. Ochrona pojawia się dopiero wtedy, gdy rowerzysta znajduje się już na przejeździe. W takim przypadku rowerzysta zbliżający się do przejazdu nie ma pierwszeństwa przed pojazdem silnikowym.

Co więcej, w prawie nie ma obowiązku dla rowerzystów, żeby zachowali ostrożność przed wjazdem na drogę, ale powinno to być rozumiane samo z siebie. Wjazd na przejazd bez wcześniejszego rozeznania się w sytuacji na drodze, a co za tym idzie, bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód powinno być uznawane za wtargnięcie, podobnie jak to ma miejsce u pieszych.

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwypuklił błąd prawny w polskich regulacjach, które nakazują kierowcom większą ostrożność w przypadku przejść dla pieszych, ale już nie ma takiej potrzeby w przypadku przejazdów rowerowych.

Ostatecznie, sąd uznał, że winę za zaistniałą tragedię ponoszą obydwie strony — kierowca i ofiara. W Polsce jednak nie obowiązuje coś takiego jak precedens, który funkcjonuje w systemie anglosaskim. Jeden wyrok nie może być w Polsce wykorzystywany jako podstawa prawna w rozpatrywaniu innych, nawet bardzo podobnych spraw. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.