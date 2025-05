Porządek przy drodze jest niezmiernie istotny dla zachowania bezpieczeństwa podróżnych. Gdy przed nami pojawi się wąska droga, taka, że zmieści się na niej zaledwie jeden pojazd, mamy obok ustawione znaki, które wyznaczają pierwszeństwo kierowców. Są dwa, na pierwszy rzut oka podobne. Okazuje się jednak, że niektórzy wciąż je mylą. Wszystko dlatego, że jeden jest informacyjny, a drugi nakazujący odpowiednie zachowanie się.

Kto ma pierwszeństwo na znaku B-31? Nie każdy kierowca o tym pamięta

Znak B-31 to znak zakazu i oznacza "pierwszeństwo dla osób z naprzeciwka". Zabrania wjazdu na odcinek drogi, jeśli utrudnilibyśmy tym samym przejazd osobom z naprzeciwka. Najpierw należy ustąpić im pierwszeństwa. To jednak nie oznacza, że zawsze musimy się zatrzymać. Jeśli pojazd, który jest już na danym odcinku, jest jednośladem i miejsca jest wystarczająco, można przejechać. Trzeba jednak zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Kto ma pierwszeństwo przejazdu przy znaku D-5? Tu sytuacja wygląda zgoła inaczej

Znak D-5 jest po prostu informacją, że wjeżdżamy na odcinek, na którym droga jest wąska. Nie nakazuje nam ustąpienia pierwszeństwa, bo w tej sytuacji to my je mamy. Oznacza "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni". Mimo wszystko w obu sytuacjach należy stosować zasadę ograniczonego zaufania i dokładnie weryfikować, czy przejechanie zwężonym odcinkiem będzie bezpieczne. Warto mieć zawsze z tyłu głowy, że nagle ktoś może nadjechać z drugiej strony, co przez nieuwagę doprowadzi do stłuczki lub wypadku drogowego.