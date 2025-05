Właściciel mercedesa miał za głośny wydech. Sąsiedzi wyciszyli go pianką montażową

Właściciel Mercedesa klasy E generacji W210 na stronie Spotted Białystok w serwisie Facebook poskarżył się na sąsiadów. Ci zakleili rury wydechowe w jego pojeździe za pomocą pianki montażowej. Kierowca jest rozżalony i szuka sprawcy. Internet się natomiast z niego śmieje.

Końcówki wydechu Mercedesa wyglądają jak "dwururka" ukryta pod zderzakiem

Pianka montażowa naprawdę skutecznie musiała wyciszyć "okularnika". Na tyle skutecznie, że auto nie tylko przestało warczeć, ale pewnie i jeździć. Bez drożnego wydechu nie ma możliwości odpalenia silnika. Kierowca Mercedesa musiał zatem pewnie wezwać lawetę i zabrać auto do warsztatu w celu wymiany końcówek wydechu.

Najlepsze jest to, że w tej sprawie komiczne są tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwszą jest sposób, w jaki sąsiedzi postanowili wyciszyć wydech "okularnika". Drugą końcówki wydechu zastosowane przez właściciela Mercedesa. Przecież wydech wybrany przez kierowcę wygląda jak chromowana końcówka dwururki, której Elmer Fudd używał podczas polowania na Bugsa Bunny`ego. Tyle że Looney Tunes to kreskówka. Tu ktoś wykorzystał też wzorzec w prawdziwym życiu i to jeszcze podczas modyfikacji auta.

Tak wystający wydech, sposób jego przygotowania i emitowany dźwięk powodują jeszcze jedną wątpliwość. Nie tylko estetyczną, ale i prawną. Raczej nietrudno byłoby wykazać, że ta modyfikacja nie była legalna. Pojazd powinien zatem zostać wycofany z ruchu.

Sąsiedzi złamali prawo. Ale naprawdę ciężko się dziwić...

Z prawnego punktu widzenia interwencja sąsiadów jest nielegalna. Oznacza zniszczenie mienia. Osoba, która użyła pianki montażowej, w najlepiej opcji musiałaby naprawić wydech na własny koszt. W najgorszej dostałaby jednocześnie zarzut karny.

Z ludzkiego punktu widzenia trudno słownie palić na stosie kogoś, kto postanowił "wyciszyć" takiego Mercedesa. Dźwięk wydobywający się z takich końcówek musiał być naprawdę nieznośny. Szczególnie że właściciel Mercedesa z pewnością zadbał o właściwy przelot w układzie, a do tego ma pod maską spory silnik o sporym wygarze. W wersji Mercedesa W210 po liftingu pod oznaczeniem 320 ukrywa się bowiem 3,2-litrowy, wolnossący silnik V6 o mocy 224 koni mechanicznych.