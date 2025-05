Warszawa kupi aż 85 nowych autobusów. Pewnie wiecie, jaki będą miały napęd

MZA w Warszawie jeszcze w tym roku chce złożyć zamówienie na 90 autobusów elektrycznych. Nie chodzi jednak o jeden typ pojazdów, a aż trzy. Stolica ma bowiem zamiar kupić przegubowce, krótsze modele i pojazdy... autonomiczne. A to nie koniec ciekawostek. Bo przetarg został ogłoszony. MZA właśnie otworzyło oferty, które wpłynęły w jego ramach.

Jakie autobusy elektryczne chce kupić MZA w Warszawie?

Zamówienie, do którego szykuje się Warszawa, ma się składać z:

50. przegubowych autobusów elektrycznych,

25. autobusów klasy MAXI o długości 11,8-12,2 metra,

10. autobusów MIDI o długości 9,25-10,65 metra,

5. autobusów z autonomią.

Pierwsza z ciekawostek jest taka, że w każdym z przetargów wystartowały trzy te same firmy. Mowa o Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., konsorcjum Daimler Buses Polska Sp. z o.o. oraz Daimler Buses Espana i IRIZAR e-mobility SL. Druga z ciekawostek jest taka, że MZA nie podaje żadnych szczegółów odnośnie przetargu na autobusy z autonomią. Tu nie poznaliśmy żadnych ofert. Dlatego w materiale jest mowa o zakupie 85. pojazdów, a nie 90.

85 autobusów za 350 mln zł brutto. I to przy wyborze najtańszych ofert

Najdroższe będą oczywiście elektryki przegubowe. Do realizacji tego zadania zgłosiły się trzy firmy. Solaris wycenił swoje pojazdy na 227,55 mln zł brutto, Irizar na 239,818 mln zł brutto, a Daimler na 240,465 mln zł brutto. W przypadku 25. autobusów klasy MAXI również to Solaris dał najkorzystniejszą ofertę. Bo ta opiewa na 89,175 mln zł brutto. Irizar wycenił autobusy na 89,582 mln zł brutto, a Daimler na 106,297 mln zł brutto.

Najtańszy okaże się zakup autobusów najmniejszych. W tym przypadku najkorzystniej cenowo wypada Irizar. Warszawa za jego pojazdy musiałaby zapłacić 30,233 mln zł brutto. Zakupy u Daimlera kosztowałyby 35,178 mln zł brutto, a u Solarisa 37,515 mln zł brutto.

Warszawa ma szansę na podwojenie zamówień z tego przetargu

W chwili obecnej na ulicach Warszawy eksploatowanych jest blisko 200 autobusów elektrycznych. 30 kolejnych już jedzie do stolicy Polski, a 50 następnych pojawi się w przyszłym roku. Na tym jednak nie koniec. Bo przetargi, których oferty zostały właśnie otwarte, są przetargami z przyszłością. Co to oznacza? Już dziś pojawia się opcja podwojenia zakontraktowanych ilości. I to bez konieczności rozpisywania kolejnego przetargu. Gdyby zatem np. Solaris wygrał zamówienie na dostawę 50. pojazdów przegubowych, de facto może mieć szansę dostarczyć 100 takich autobusów.