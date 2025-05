Kierowca na S8 nie zauważył, że auta przed nim stoją w korku, mimo że inny dawał sygnały

Nadmierna prędkość, utrata panowania nad pojazdem czy też najechanie na tył innego auta to najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Za kierownicą należy pamiętać o uważnej obserwacji otoczenia, zachowaniu bezpiecznej odległość między pojazdami oraz dostosowaniu prędkości do warunków panujących na jezdni oraz własnych umiejętności. Im większa prędkość auta, tym wydłuża się droga hamowania. Pomyłka w ocenie sytuacji potrafi nieść za sobą poważne konsekwencje.

Nagranie z drogi ekspresowej S8 ku przestrodze

W wielu przypadkach powodem najechania na tył samochodu poprzedzającego jest zagapienie się kierowcy, zaprzestanie obserwacji drogi albo zajmowanie się innymi czynnościami. Drugą przyczyną jest zbyt mały odstęp od poprzedzającego pojazdu czyli jazda na zderzaku. W przypadku zdarzenia, do którego doszło na drodze ekspresowej S8 w Warszawie, zdecydowanie zabrakło uwagi. Tym bardziej, że kierowca samochodu marki Audi dawał pulsacyjne sygnały światłami stop, że coś przed nim się dzieje, a on sam jest zmuszony do hamowania.

Kierowca BMW najechał na tył Audi

Kierujący samochodem marki BMW przemierzając lewy pas ruchu, nie zareagował właściwie, kiedy jadące w dużej odległości przed nim Audi zaczęło hamować. Nie ważne z jakiego powodu zmotoryzowany prowadzący SUV-a zdecydował się na hamowanie. Osoba przemieszczająca się BMW powinna uważnie obserwować to, co dzieje się przed nim, a tego wyraźnie zabrakło. Przez brak właściwej reakcji kierowcy nie nie udało się zredukować prędkości i uniknąć kolizji. BMW rąbnęło w Audi i tym samym dwa samochody zostały rozbite. Film dokumentujący to zdarzenie ku przestrodze trafił na facebooka na kanał Stop Cham.

Dla przypomnienia, za spowodowanie kolizji drogowej (bez innych wykroczeń) grozi mandat w wysokości 1000 zł i 6 punktów karnych. Jeśli zdarzenie spowodowane jest przez inne wykroczenie, np. niezachowanie bezpiecznej odległości, mandat może być wyższy, nawet do 5000 zł. Dodatkowo, jeśli sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia, grozi mu kara grzywny lub pozbawienia wolności.