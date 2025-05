Dwa najbardziej pożądane elektryki na rynku. Ktoś musiał je porównać. Jeden zwycięzca

Na rynku samochodów elektrycznych kierowcy również poszukują SUV-ów. Dużą popularnością w Europie cieszą się zatem takie modele, jak Tesla Model Y i BYD Sealion. To auta funkcjonujące w podobnym segmencie. Jak wygląda ich porównanie? To postanowiła sprawdzić ekipa CarWow. Filmik z wnioskami z zestawienia pojawił się w serwisie YouTube.

REKLAMA

Zobacz wideo

Na początek ciekawostka. BYD jest droższy od Tesli!

Chiński znaczy tani? Być może i tak, ale nie w przypadku BYD. Polski cennik Sealion 7 startuje bowiem od kwoty 219 900 zł. Model Y można mieć już za 204 990 zł. Model z Państwa Środka jest zatem droższy o ponad 14 tys. zł. Nie wynika to jednak ze złej oceny sytuacji przez sprzedawców BYD. Powód jest prozaiczny. Sealion już w wersji bazowej ma napęd AWD. Teslę napędzają tylne koła. Czteropędny Model Y zostanie wyceniony na 229 990 zł. Choć nadal będzie mocniejszy i szybszy od chińskiego rywala. Co na to BYD?

Możliwości Tesli przebija Sealion w wersji design. Auto przyspiesza do 100 km/h w 4,5 sekundy i pokonuje na jednym ładowaniu 456 km. Model Y AWD osiąga "setkę" w 4,8 sekundy i ma 586 km zasięgu. Nadal jest też tańsza. Bo za BYD-a trzeba zapłacić 239 900 zł.

SUV-y są prawie tak samo szybkie. Tesla lepiej przyspiesza powyżej 100 km/h

Na razie mamy 1:0 dla Tesli. Przechodzimy zatem do drugiej konkurencji. W tej elektryczne SUV-y zmierzyły się w wyścigu na jedną czwartą mili. Ekipa CarWow miała do dyspozycji modele o takiej specyfikacji:

BYS Sealion 7 Design AWD, a więc wersję o mocy 530 koni mechanicznych. Dwusilnikowy układ dostarcza 690 Nm. Auto przyspiesza do 100 km/h w 4,5 sekundy i waży 2420 kg.

Tesla Model Y AWD, a więc wersję o mocy 507 koni. Dwusilnikowy układ dostarcza 494 Nm. Auto przyspiesza do 100 km/h w 4,8 sekundy i waży 1995 kg.

BYD jest zatem mocniejszy, ale cięższy. Tesla wolniejsza, ale mimo wszystko lżejsza. Jak skończy się pojedynek drogowy? Nie do końca tak, jak można byłoby się tego spodziewać. Auta miały wyrównany start. Chwilę później BYD zdobył delikatną przewagę, aby po sekundzie ustąpić miejsca Tesli. Na mecie różnica była już naprawdę spora. Wynosiła co najmniej jedną długość SUV-a.

Ekipa CarWow zwróciła jednak uwagę na pewną prawidłowość. Pomiary wykazały, że obydwa SUV-y mają bardzo podobny czas przyspieszenia do 100 km/h. To oznacza zatem, że Tesla ma szansę na pokonanie BYD-a, ale wyłącznie podczas szybszej jazdy. To wtedy ujawnia się jej potencjał. Podczas np. miejskiego startu spod świateł, możliwości pojazdów będą mocno wyrównane. Mamy zatem remis.

Tesla wygrała pojedynek CarWow? Nie tak szybko

Czy to oznacza, że Tesla mimo wszystko wygrała? I tak, i nie. Nie, bo poległa w ostatniej kategorii badawczej. Chodzi o odczucia z kabiny pasażerskiej. BYD jest standardowym autem, ale o napędzie elektrycznym. Obsługa tego auta nie różni się w zasadzie niczym od obsługi pojazdu spalinowego. A do tego jest świetnie wykonany, ma serię praktycznych schowków oraz zmyślne gadżety. Na listę wpisać można m.in. ogromny, obracany ekran oraz schowek na napoje, z którego kierowca może elektrycznie wysunąć butelkę.

Tego samego nie da się powiedzieć o Tesli. Tesli, która jest obsługiwana głównie z poziomu ekranu multimedialnego. W nim uruchamia się nawet wycieraczki. Czy to jest praktyczne z punktu widzenia kierowcy? Może i tak. Ale wymaga też sporego przyzwyczajenia.