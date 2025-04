Chodnikiem zarówno w mowie potocznej, jak i przepisach, określano niegdyś cały ciąg od jezdni do krawędzi przeciwległej, a określenie to stosowano zamiennie z drogą dla pieszych. Od 21 września 2022 r. chodnik jest jedynie częścią drogi, co rodzi pewne wątpliwości, szczególnie związane z postojem i zatrzymaniem pojazdu. Droga dla pieszych to droga lub część drogi oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (np. C-16 "droga dla pieszych) i przeznaczona do ruchu pieszych.

Nie tylko droga dla pieszych. Czym są chodnik, pas buforowy i pas obsługujący?

Przepisy, które obowiązują od 2022 roku, wyróżniają nie tylko drogę dla pieszych. Jak czytamy na stronie Stołecznego Magazynu Policyjnego, definicje ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych dzielą ją na trzy części.

Chodnik: przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Pas buforowy: przylegający do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów pas przeznaczony np. do postoju i zatrzymania pojazdów.

przylegający do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów pas przeznaczony np. do postoju i zatrzymania pojazdów. Pas obsługujący: przylegający do chodnika od granicy pasa drogowego (np. przy budynku) pas przeznaczony do pełnienia innych funkcji, np. prowadzenia działalności gospodarczej (ogródki, stoiska, pas zieleni), umieszczania mniejszych obiektów (podjazd dla niepełnosprawnych, schody) i infrastruktury (znaki, urządzenia związane z zarządzaniem drogą).

Chodnik a droga dla pieszych Fot. Ministerstwo Infrastruktury / gov.pl

Kiedy chodnik nie jest chodnikiem? Sprawdź, kiedy możesz parkować na drodze dla pieszych

Chodnik, zgodnie z definicjami, to wyłącznie część drogi dla pieszych, po której mogą poruszać się piesi. "Chodnik" w znaczeniu potocznym może jednak odnosić się do większej przestrzeni, w tym problematycznych pasów buforowych i obsługujących. Te powinny zostać zaprojektowane tak, by piesi mogli swobodnie przemieszczać się chodnikiem. Kierowcy muszą pamiętać, że na chodniku, a więc części przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, nie wolno parkować. Na drodze dla pieszych z kolei przepisy prawa o ruchu drogowym (Art. 47) zezwalają na postój, ale pod określonymi warunkami.

Na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych, a pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni

- przypomina policja. Jeśli warunki te zostaną spełnione, zaparkowanie nie grozi otrzymaniem mandatu.

Czy zdarzyło ci się zaparkować tak, że piesi mieli trudności z przejściem?