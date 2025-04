Niemcy się poddadzą? Porsche ma poważny problem na najważniejszym rynku świata

Rynek chiński jest dla wielu producentów kluczowym miejscem zbytu swoich samochodów. Jest to najbardziej pojemny region świata i firmy doskonale zdają sobie sprawę. Jednak rozwój tamtejszych producentów mocno wpłynął na wyniki finansowe zachodnich przedsiębiorstw. Właśnie w takich tarapatach znajduje się obecnie Porsche i gama ich elektrycznych modeli.

Porsche odnotowuje spadki sprzedaży

Sprzedaż Porsche w Chinach spadła o 28 proc. do 79.283 samochodów w 2024 roku. Co więcej, w pierwszym kwartale tego roku, nie było lepiej. Sprzedaż spadła o 42 proc. do 9471 pojazdów. Problemem nie jest interesująca oferta niemieckiego producenta, ale duża konkurencyjność chińskich marek. Szczególności w segmencie pojazdów elektrycznych.

Co to znaczy? Spójrzmy, chociażby na Xiaomi, które ma w swojej ofercie auta o wile tańsze niż te od Porsche, ale odznaczające się o wiele większą mocą niż Taycan czy Macan. Porsche nie zamierza jednak wprowadzić obniżek lub zaproponować nowe modele. Wygląda na to, że zostanie podniesiona biała flaga.

Podczas targów Auto Shanghai 2025 dyrektor generalny Porsche Oliver Blume przyznał, że firma może wycofać się z oferowania aut elektrycznych w Chinach. Najwyższe kierownictwo firmy jasno dało do zrozumienia, że ??Porsche nie zamierza zwiększać sprzedaży i utrzyma ceny na poziomie odpowiednim dla Porsche.

Warto nadmienić, że Blume nie uważa Xiaomi z jego SU7 Ultra za bezpośredniego konkurenta, ponieważ jest to tańszy samochód elektryczny, który nie może dorównać „możliwościom jazdy" Porsche. Ostatnie wyczyny na Nordschleife pod względem czasu przejazdu zaprzeczają jego słowom. Xiaomi kosztuje w Chinach około 64 tys. euro, podczas gdy podstawowy Taycan jest oferowany w znacznie wyższej cenie 111 tys. euro.

Porsche nie idzie za przykładem innych europejskich marek

W przeciwieństwie do BMW, Mercedesa, Audi, a nawet Jaguara, Porsche nie zainwestowało w modele przeznaczone specjalnie na rynek chiński. Inni producenci zdecydowali się stworzyć sedany i SUV-y z długim rozstawem osi, aby zwiększyć przestrzeń na nogi dla pasażerów siedzących z tyłu.

Audi nawet poszło o krok dalej, wprowadzając mylącą nazwę AUDI (pisaną wielkimi literami) jako czysto elektryczną podmarkę.

Inni tradycyjni producenci premium dostosowali się, aby utrzymać swój udział w rynku. Przykładami są stylowe minivany, takie jak Lexus LM, Buick GL8 i Volvo EM90.

Niemniej, chińskie marki mają łatwiejszy dostęp do surowców i korzystają z niższych kosztów pracy. Właśnie te czynniki sprawiają, że międzynarodowym firmom trudniej jest konkurować. Pokonanie ich na ich własnym terenie wydaje się teraz niemal niemożliwe. Z tego powodu stawiają mocniej na lokalne sojusze.