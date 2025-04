Orlen ruszył ze świąteczną promocją na paliwa. Jest inna niż wszystkie do tej pory

Świąteczne promocje są już tradycją na stacjach Orlen. W tym roku z okazji Wielkanocy oraz weekendu majowego, zmotoryzowani będą mogli dłużej cieszyć się możliwością tańszego tankowania pojazdów - od świąt, aż do końca majówki. Okres ten jest doskonałą okazją do wyjazdów i spędzenia czasu z najbliższymi. Akcja w nowej odsłonie wystartowała o północy w piątek 18 kwietnia i potrwa do niedzieli 4 maja, do godz. 23.59. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest posiadanie aplikacji ORLEN VITAY. Zarejestrowani użytkownicy w czasie trwania akcji mogą skorzystać z dwóch rodzajów mobilnych kuponów rabatowych.

Dwa rodzaje kuponów rabatowych

Każdy użytkownik aplikacji ORLEN VITAY otrzyma 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie paliw Verva i Efecta. Na tym jednak nie koniec, bo przy kasie klient otrzyma dodatkowo kupon o wartości 10 zł. Kupon wydawany będzie także przy kolejnych zakupach spełniających warunek promocyjny. Wystarczy zatankować minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego. Promocja obowiązuje do 4 maja, natomiast kupony o wartości 10 zł uprawniające do uzyskania rabatu będzie można zrealizować na stacjach Orlen do 16 maja. Z tego rabatu można korzystać wielokrotnie.

Proste zasady promocji

rabat 15 zł na pierwsze tankowanie paliw Verva i Efecta (rabat jednorazowy)

kupon o wartości 10 zł na kolejne zakupy, za każde zatankowane 30 litrów paliw Verva i Efecta (rabat wielokrotny)

Średnio klienci ORLEN tankują jednorazowo około 38 litrów paliwa, a więc wykorzystanie kuponu mobilnego o wartości 15 zł przyniesie zniżkę 39 groszy oszczędności na każdym litrze paliwa.

Szczegółowe wyjaśnienie promocji

Jednorazowy kupon mobilny, aktywowany w aplikacji ORLEN VITAY, umożliwi naliczenie 15 zł rabatu w przypadku zatankowania minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego. Niezależnie, klient, który zatankuje 30 litrów benzyny lub oleju napędowego, na wydrukowanym paragonie dodatkowo znajdzie kupon paragonowy o wartości 10 zł, który można będzie wykorzystać na kolejne zakupy z oferty paliwowej lub pozapaliwowej za minimum 11 zł.

Kategorie produktów pozapaliwowych wyłączonych z promocji zostały wskazane w jej regulaminie. Kupony paragonowe można uzyskiwać przez cały czas trwania promocji, czyli do 4 maja, przy każdym zatankowaniu minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego. Natomiast zrealizować kupony można aż do 16 maja. Za zakup paliwa z rabatem będzie można otrzymać paragon lub fakturę.