W stolicy powstanie kolejny tunel. Wkrótce zaczną się konsultacje z mieszkańcami

Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) nie ma szczęścia. GDDKiA zdecydowało, że rozpocznie prace od nowa. Co za tym idzie, wnioski o wydanie decyzji środowiskowych z 2015 roku dotyczące dwóch odcinków przestaną obowiązywać i zostaną ogłoszone nowe przetargi. Co czeka mieszkańców Warszawy w najbliższym czasie?

Dwa odcinki będą projektowane od nowa WOW

Obecnie, z całą pewnością zostanie całkowicie umorzone postępowanie związane z odcinkiem trasy od Ząbek do Warszawy Wschód. Następnie taka sama decyzja zostanie podjęta w sprawie drugiego odcinka — od Drewnicy do Ząbek. Gdy to już się stanie, GDDKiA ogłosi nowe przetargi na przygotowanie dokumentacji projektowej, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.

Nowa dokumentacja ma przedstawić najbardziej optymalny przebieg trasy. Już teraz GDDKiA zakłada, że ostaną wykorzystane rozwiązania tunelowe. Lecz jaki to będzie przebieg i w jakim wariancie, to uda się ustalić dopiero po propozycji nowego projektanta, którego prace będą wcześniej skonsultowane z lokalnymi społecznościami.

Praca od zera nie wchodzi w grę

Warto zaznaczyć, że chociaż sam proces projektowania ruszy od nowa, to jednak przyszły projekt będzie wykorzystywać rozwiązania już wcześniej wypracowane. W końcu projekt funkcjonuje już od kilkunastu lat. Nie zmienia to faktu, że GDDKiA dopuszcza możliwość zmiany przebiegu trasy.

Między innymi w takim przypadku potrzebne będą nowe konsultacje społeczne, gdzie według zapewnień — każdy z obywateli, których dotyczyć będzie inwestycja, będzie mógł się wypowiedzieć. Należy również pamiętać, że sam projekt jest ograniczony punktami węzłowymi, których w żaden sposób nie da się ominąć lub przesunąć.

GDDKiA pracuje w tym momencie nad nową dokumentacją przetargową. Urząd przewiduje, że postępowanie zostanie ogłoszone w przeciągu 2-3 miesięcy.