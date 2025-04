Mogliśmy się zastanowić nad cłami. Zapadła decyzja w sprawie produkcji chińskiego elektryka

Prezentacja oferty Leapmotor w Polsce stanowiła prawdziwą sensację. Powodem była oczywiście cena aut. Mniejszy model elektryczny o mało finezyjnym oznaczeniu T03 po dopłacie z programu NaszEauto można w Polsce kupić już za 44 900 zł. Jeżeli ktoś nie chce nabywać hatchbacka, a jedynie wynająć go, może płacić zaledwie 99 zł miesięcznie.

Leapmotor T03 nie będzie produkowany w Tychach. To kara za europejskie cła

Na tym jednak dobre informacje dotyczące Leapmotor T03 się nie kończą. Bo marka choć ma chiński rodowód, w Europie korzysta ze wsparcia koncernu Stellantis. Firmy, poszukując dla taniego elektryka zakładu montażowego, wskazały zatem Tychy. Te same, w których dziś produkuje się Jeepa Avengera, Fiata 600 i Alfę Romeo Junior. Plany brzmiały zatem mocno optymistycznie dla Polski. Niestety teraz się rozpłynęły. Agencja Reutersa oficjalnie potwierdza, że produkcji T03 w Polsce nie będzie.

Decyzja chińskiej marki trochę zaskakuje, a trochę nie. Zaskakuje o tyle, że w Tychach trwał już montaż próbny Leapmotor T03. Powstało jakieś 1500 sztuk. Pojazdy były składane z komponentów, które przypłynęły do Polski z Państwa Środka. Montaż ten zakończył się jednak pod koniec marca. T03 do tej fabryki Stellantis już nie wróci. A wszystko przez europejskie cła na auta elektryczne. A właściwie nie same cła, a poparcie dla nich udzielone przez Polskę. Dziś to stanowisko jest w 100-proc. pewne. Mówiło się jednak o takim scenariuszu już tak naprawdę od listopada zeszłego roku.

Co dalej stanie się z produkcją Leapmotor T03?

Tychy wypadły z konkurencji. I to już raczej się nie zmieni. Jaki zatem Leapmotor ma plan na produkcję T03 w Europie? Reuters wskazuje, że na razie żaden. Na razie auto nie będzie montowane na Starym Kontynencie. Firma ma się wstrzymać z przygotowywaniem kolejnych planów do 2026 r. To wtedy światło dzienne ujrzy T03 po liftingu. Dopiero ten pojazd ma być składany w Europie.

Na razie o wyborze fabryki można jedynie spekulować. Dużo jednak wskazuje na to, że T03 zamiast z polskiej, zacznie wyjeżdżać z hiszpańskiej montowni. To w Hiszpanii jest bowiem dziś produkowany np. Leapmotor B10. To Hiszpania także jest jednym z tych krajów, które nie poparły wyższych taryf celnych na samochody elektryczne importowane z Chin. Tego kraju chińskie kary za cła zatem nie obejmują. Ma on przez to realną szansę stać się hubem produkcyjnym dla wszystkich modeli Leapmotor, które mają być montowane na Starym Kontynencie.