Rezerwa w samochodzie spalinowym oznacza, że zostało nam tylko trochę benzyny albo oleju napędowego w zbiorniku. Zazwyczaj ta ilość wynosi od 10 do 15 proc. pojemności. Oznacza to, że znając przybliżoną średnią wartość spalania i pojemność baku, możemy łatwo obliczyć, ile nam jeszcze zostało. Nie oznacza to jednak, że należy jechać jak najdłużej.

Jazda na oparach może znacznie przyczynić się do uszkodzenia układu paliwowego albo konieczności oczyszczania lub odpowietrzania go. W przypadku starszych samochodów może to oznaczać nawet wymianę tych podzespołów, z uwagi na osad, który gromadzi się na dnie zbiornika. Może to doprowadzić do zapchania się filtrów. Nie można też ufać wskazaniom komputerów pokładowych, które pokazują zerowy zasięg znacznie wcześniej, właśnie ze względu na bezpieczeństwo, wygodę kierowcy i ochronę silnika. W rzeczywistości nawet gdy wskazują zero, da się przejechać przynajmniej kilka kilometrów, co nie znaczy, że powinno się tak robić.

Zapala Ci się lampka rezerwy, a na horyzoncie nie ma stacji benzynowej. Co wtedy?

Gdy z powodu braku paliwa w zbiorniku zatrzyma nam się samochód, mamy parę możliwości. Pierwszą z nich jest oczywiście spacer na najbliższą stację benzynową i powrót z napełnionym kanistrem. Następną jest zadzwonić po pomoc drogową, która na miejscu zatankuje nam auto. Warto też sprawdzić, czy nasza polisa NW/Assistance zawiera w sobie możliwość dotankowania samochodu.

Samochody elektryczne osiągają podobne wyniki, ale jazda do końca może się skończyć gorzej

Kiedyś, gdy zasięg baterii pokazywał zero, samochód stawał. Teraz zasięg wynosi od około 20 do 40 kilometrów. W przypadku samochodów elektrycznych jest jeszcze jeden czynnik, który wskazuje na nadchodzące kłopoty: kiedy bateria jest wyczerpana niemal do zera, zaczynają zwalniać, by zaoszczędzić więcej energii. Dzięki temu może przejechać więcej i dać nam szansę na znalezienie stacji. Jeżeli jednak nie znajdziemy ładowarki, jedyną opcją jest zadzwonienie po lawetę, która przetransportuje nas i samochód do najbliższej stacji ładującej. Zależnie od tego, gdzie się zatrzymaliśmy, może to zająć nawet kilka godzin.

Bezpieczeństwo przede wszystkim, należy jeszcze zrobić parę rzeczy

Przede wszystkim, gdy czujemy, że samochód za chwilę się zatrzyma, należy znaleźć bezpieczne miejsce. Wiadome jest, że nie zawsze jest możliwość zjechania z autostrady, więc w takim przypadku należy stanąć na pasie awaryjnym. Gdy już staniemy, najlepiej włączyć światła awaryjne, trzeba również postawić za samochodem trójkąt ostrzegawczy. Rozsądnym jest również założenie kamizelki odblaskowej. Później niestety czeka nas wycieczka na stację paliw i powrót z kilkoma litrami odpowiedniego paliwa. Warto pamiętać, że tankowanie do kanistrów jest bezpieczne i dozwolone tylko w przypadku zbiorników z odpowiednim atestem.