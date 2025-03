Hulajnogi elektryczne stały się nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Wbrew pozorom ich użytkowanie nie jest tak dowolne, jak mogłoby się wydawać. Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Pełnoletni mogą jeździć bez dodatkowych dokumentów, co nie zwalnia ich jednak z przestrzegania przepisów drogowych. A te bywają surowe. Nieodpowiedzialna jazda to murowany mandat. Za co grożą najwyższe kary?

Za co można dostać mandat na hulajnodze elektrycznej? Sprawdź, zanim ruszysz w miasto

Kilka głębszych i przejażdżka hulajnogą? Taki pomysł może mocno uderzyć po kieszeni. Jeśli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, grzywna sięga 1000 zł. Powyżej tej granicy robi się jeszcze drożej i kara rośnie aż do 2500 zł. A to dopiero początek, bo na użytkowników hulajnóg czyha więcej przepisów, które mogą skończyć się solidnym mandatem. Za co jeszcze można zapłacić?

Przekroczenie prędkości . Hulajnogą można poruszać się maksymalnie 20 km/h. Za szybszą jazdę grozi mandat 300 zł.

. Hulajnogą można poruszać się maksymalnie 20 km/h. Za szybszą jazdę grozi mandat 300 zł. Jazda po chodniku. Jeśli na danej trasie dostępna jest ścieżka rowerowa, użytkownik hulajnogi ma obowiązek z niej korzystać. Jeśli mimo to wybierze chodnik, może zostać ukarany mandatem w wysokości 200 zł.

Jeśli na danej trasie dostępna jest ścieżka rowerowa, użytkownik hulajnogi ma obowiązek z niej korzystać. Jeśli mimo to wybierze chodnik, może zostać ukarany mandatem w wysokości 200 zł. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Nawet jeśli jazda po chodniku jest dozwolona, pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Za zignorowanie tej zasady można otrzymać grzywnę w wysokości 100 zł.

Nawet jeśli jazda po chodniku jest dozwolona, pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Za zignorowanie tej zasady można otrzymać grzywnę w wysokości 100 zł. Jazda we dwoje. Hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym, a przewożenie pasażera grozi mandatem w wysokości 100 zł.

Należy pamiętać, że przepisy dotyczą wszystkich użytkowników, niezależnie od rodzaju hulajnogi. Obowiązują zarówno właścicieli prywatnych pojazdów, jak i osoby korzystające z miejskich wypożyczalni.

Jak parkować hulajnogę elektryczną? Nie zostawiaj jej byle gdzie

Nie tylko jazda, ale i parkowanie hulajnogi elektrycznej podlega przepisom, które mają zapobiegać chaosowi na chodnikach. Najlepiej zostawić ją w wyznaczonej strefie parkowania, jeśli taka istnieje. W przeciwnym razie można postawić ją na chodniku, ale pod pewnymi warunkami. Hulajnogę należy ustawić możliwie blisko krawędzi chodnika, równolegle do niej i tak, aby nie blokowała przejścia. Pamiętajmy, że dla pieszych musi pozostać minimum 1,5 metra wolnej przestrzeni.

Za złe parkowanie grozi mandat w wysokości 100 zł. W niektórych miastach straż miejska może nawet odholować nieprawidłowo zaparkowaną hulajnogę, co oznacza dodatkowe koszty. Mogą one wynosić od 100 do nawet 500 zł, w zależności od opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie. W przypadku hulajnóg z wypożyczalni operator może także naliczyć karę umowną, dlatego warto zastanowić się, gdzie odkładamy pojazd po zakończonym kursie.

