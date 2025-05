Ze względu na rosnące koszty produkcji przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w stawkach. Podwyżki będą dotyczyć opłat za rejestrację pojazdów i wydawanie dokumentów. Przypomnijmy, że ostatnia miała miejsce w 2010 roku, a od tego czasu ceny dokumentów wzrosły, co sprawiło, że powiaty ponoszą straty, dodatkowo jeszcze dopłacając.

REKLAMA

Zobacz wideo Nazwa Audi A6 Avant brzmi znajomo? Nowy model wygląda, jakby powstał specjalnie dla Polaków

Podwyżki opłat komunikacyjnych są konieczne? Poseł zaznaczył potrzebę aktualizacji stawek

Z pisma posła KO Piotra Kandyby, skierowanego do Ministerstwa Infrastruktury we wrześniu 2024 roku wynika, że wydatki powiatów na rejestrację pojazdów i wydawanie uprawnień przewyższają dochody z opłat, co oznacza, że samorządy nie zarabiają na kierowcach.

Podaje, że od ostatniej zmiany w stawkach za opłaty ceny druków w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wielokrotnie wzrastały. W wyniku zmian różnica między dochodem a wydatkiem powiatów znacznie się zmniejszyła (od 2022 roku do 2024 roku o ok. 40 proc.). Przykładowo:

dowód rejestracyjny wzrósł z 37,11 zł do 44,75 zł,

prawo jazdy z 66,36 zł na 80,75 zł,

karta kwalifikacji kierowcy z 86,10 zł na 109,72 zł.

Rejestracja pojazdów Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Jakie zmiany w rejestracji pojazdów w 2025 roku? Ministerstwo analizuje podwyżki dla kierowców

Resort Infrastruktury nie pozostał obojętny na stanowisko parlamentarzysty odnośnie podniesienia opłat za rejestrację pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami. Przeszło do działań i zwróciło się z prośbą do samorządów o analizę kosztów rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień. Jak podawał pod koniec października 2024 roku auto.dziennik.pl Ministerstwo rozważa podniesienie opłat za wydanie prawa jazdy o ok. połowę.

- Jeżeli zostanie podjęta decyzja o waloryzacji opłat za wydanie prawa jazdy, rozpatrywana jest opcja podniesienia tej opłaty o wskaźnik cen towarów i usług tj. 47-50 proc. dla krajowego prawa jazdy, a dla międzynarodowego – o 35 zł – powiedziała Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MI. Wciąż jednak nie są znane oficjalne wartości podwyżek w stawkach za wydawanie dokumentów, podobnie jak data przedstawienia projektu w Sejmie.

Jak oceniasz planowane podwyżki opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.