Zakup wymarzonego samochodu to spełnienie marzeń, lecz euforia z posiadania luksusowego pojazdu może szybko ustąpić miejsca refleksji nad kosztami jego utrzymania. Często kierowani chęcią posiadania nie zastanawiamy się, jak bardzo eksploatacja auta obciąży budżet. Aby pomóc przyszłym nabywcom w świadomym wyborze, amerykańska organizacja Consumer Reports co roku bada, jakie koszty generują określone marki. Które auta to skarbonki bez dna?

Co wchodzi w utrzymanie auta? Nie zawsze jest tanio

Posiadanie auta to nie tylko wolność i komfort jazdy, lecz także niekończąca się lista wydatków. Nie chodzi tylko o to, ile razy w miesiącu zahaczysz o stację benzynową - koszty eksploatacji kryją wiele niespodzianek, które mogą uderzyć po kieszeni nawet najbardziej doświadczonych kierowców. Oto co składa się na pełny rachunek za "cztery kółka".

Tankowanie to podstawowy koszt użytkowania samochodu. Zużycie paliwa zależy od modelu auta, stylu jazdy i warunków drogowych. Dynamiczne przyspieszanie i nagłe hamowanie zwiększają spalanie, a turbodoładowane silniki mogą być oszczędne tylko przy delikatnej jeździe.

Serwis i naprawy. Regularne przeglądy, wymiana oleju, filtrów czy klocków hamulcowych to standard. Prawdziwe koszty pojawiają się jednak przy większych awariach. Nowoczesne auta, zwłaszcza klasy premium, mają skomplikowaną elektronikę, co podnosi ceny napraw i części.

Ubezpieczenie. Koszt polisy zależy od wieku kierowcy, modelu auta i jego wartości. Sportowe coupe oznacza wyższą składkę niż rodzinne kombi. Dodatkowe ubezpieczenia, jak autocasco, zwiększają wydatki, ale mogą ochronić przed kosztami napraw po nieprzewidzianych zdarzeniach.

Poza wydatkami na paliwo i serwis trzeba pamiętać o obowiązkowych opłatach. W zależności od regionu może to być podatek od środków transportu, opłaty rejestracyjne czy badania techniczne. W wielu miastach dodatkowym kosztem jest płatne parkowanie.

Warto też wiedzieć, że każde auto z czasem traci na wartości, a tempo tego procesu zależy od marki i modelu. Luksusowe samochody, jak BMW Serii 7, mogą po kilku latach stracić nawet połowę swojej początkowej wartości, podczas gdy modele takie jak Toyota Land Cruiser długo utrzymują wysoką cenę na rynku wtórnym.

Naprawa auta Fot. Tomasz Nies?uchowski / Agencja Wyborcza.pl

Jakie marki są drogie w utrzymaniu? Zanim kupisz, lepiej się zastanów

Consumer Reports przeanalizował 10-letnie koszty eksploatacji samochodów, wskazując marki generujące najwyższe wydatki. Okazuje się, że luksusowe modele z Europy wymagają największych nakładów finansowych, a ich serwis bywa wyjątkowo kosztowny. Oto TOP 5 najdroższych marek:

Land Rover - średni koszt utrzymania wynosi 77 770 zł. Porsche - przez dekadę właściciele tych samochodów wydają 56 924 zł. Mercedes-Benz - utrzymanie tej marki to koszt rzędu 42 521 zł. Audi - średnie koszty eksploatacji wynoszą 39 956 zł. BMW - utrzymanie tego sportowego giganta to wydatek 33 380 zł.

Kierowcy szukający oszczędnych rozwiązań powinni zwrócić uwagę na Teslę, Toyotę i Forda, których utrzymanie nie wiąże się z wysokimi wydatkami. Elektryczne modele Tesli eliminują wiele typowych kosztów serwisowych, takich jak wymiana oleju czy skomplikowane naprawy silnika. Toyota od lat słynie z niezawodności, co pozwala uniknąć częstych wizyt w warsztacie. Ford natomiast oferuje szeroką dostępność części zamiennych, co przekłada się na tańsze naprawy. Wybór jednej z tych marek to rozsądna decyzja dla osób chcących ograniczyć koszty eksploatacji auta.

Co dla Ciebie jest największym obciążeniem finansowym jeśli chodzi o utrzymanie auta? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.