Koniec z tanimi okazjami na używane auta z USA? Wielki koncern ugiął się przed Trumpem

Wojna celna rozgorzała na dobre w Ameryce. Donald Trump jak zapowiedział tak zrobił. Nowe stawki celne na towary kanadyjskie, meksykańskie i chińskie weszły w życie. A to oznacza wzrost o 25 proc. w przypadku importu z Meksyku i Kanady oraz 20 proc. dla produktów pochodzących z Chin. Dla producentów samochodów oznacza to ogromne kłopoty, o czym szczególnie przekonał się jeden z największych światowych koncernów. Japońska Honda musi całkowicie zrewidować plany produkcji swoich samochodów dla klientów w USA.

Nie jest tajemnicą, że Meksyk jest obecnie największych zapleczem dla amerykańskiego rynku samochodowego. Wiele firm ulokowało bowiem swoją produkcję w najmniejszym kraju Ameryki Północnej. Powstają tam nie tylko nowe samochody, ale także podzespoły do modeli produkowanych w USA. A to przyciągnęło nie tylko europejski czy japoński kapitał, ale także i amerykański.

Tokio, mamy problem

Dla Japończyków cła stanowią spory problem. Honda aż 80 proc. swojej produkcji w Meksyku wysyła do USA. To dla japońskiej firmy drugi co do wielkości rynek na świecie (pierwszym są Chiny), na którym sprzedaje ok. 1,4 mln aut rocznie (wliczając w to markę Acura). Aby go nie stracić koncern musi całkowicie zmienić swoje plany.

Według Reutersa Honda została zmuszona do przeniesienia produkcji samochodów do USA. Tym samym firma wycofuje się z planów produkcji modelu Civic nowej generacji (to najchętniej kupowany model Hondy w USA) w meksykańskiej fabryce w Guanajuato. Linia produkcyjna miała bowiem ruszyć w listopadzie 2027 r. A co w zamian? Nowy Civic trafi na rynek z opóźnieniem. Produkcja trafi do zakładów w Indianie w USA i ruszy nie wcześniej niż w maju 2028 r. Jedno przy tym nie ulega wątpliwości. Nowy Civic ze znaczkiem „Made in USA" nie będzie już tak tani jak poprzednik z Meksyku.