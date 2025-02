Auta KGM Motors to samochody pochodzące z Korei Południowej, które do tej pory znane były na świecie pod nazwą SsangYong, która w swoim logo miała rozpostarte smocze skrzydła. Miała, ponieważ od 1 stycznia 2025 r. w Europie, a co za tym idzie również w Polsce, nie ma już SsangYonga. Jest za to marka KGM Motors, która w procesie transformacji zachowała logo skrzydeł. W nowym Actyonie tego znaku firmowego jednak nie znajdziemy. Podobnie jak w modelu Torres logo nie zostało umieszczone na karoserii, ale w przeciwieństwie do Torresa w modelu Actyon skrzydeł nie ma już nawet na kierownicy.

KGM to skrót od Korean Genuinely Made

SsangYong z siedzibą w Pyeongtaek zmienił swoją nazwę na KGM, która jest skrótem od Korean Genuinely Made (Oryginalnie wyprodukowane w Korei). Decyzja ta jest efektem zmian w strukturze własnościowej i nowej strategii biznesowej, która ma odświeżyć wizerunek marki. Koreański KG Group w 2022 roku odkupił SsangYonga od indyjskiego koncernu Mahindra & Mahindra Limited, będącego właścicielem firmy przez 12 lat. Po transformacji nowy rozdział w historii produkcji koreańskich pojazdów jest teraz pisany pod nową marką KGM Motors.

Zmiana nazwy na KGM to nie tylko kwestia rebrandingu. Firma zamierza budować wizerunek marki innowacyjnej i dostosowanej do współczesnych realiów i oczekiwań kierowców. Świadczyć ma o tym już sam wygląd pojazdów. Actyon drugiej generacji jest pierwszym modelem KGM Motors. Design auta przyciąga wzrok, wysoki poziom wyposażenia potrafi zaskoczyć, a zastosowane rozwiązania i technologie dorównują temu, co oferują zachodni producenci popularnych marek.

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6AT Adventure Fot. Rafał Mądry

Wygląd auta klasy premium

KGM Actyon jest atrakcyjnie wystylizowanym SUV-em. Przez brak znaków firmowych postronni obserwatorzy mogą nawet pomyśleć, że patrzą na Range Rovera lub Jeepa. Łapaczami spojrzeń jest szereg detali na karoserii oraz intrygująca sygnatura oświetlenia LED. Wyżej zawieszone nad ziemią auto wygląda okazale i ma dobre proporcje.

Nadwozie mierzy 4740 mm długości, 1910 mm szerokości i 1670 mm wysokości. Rozmiary te klasyfikują Actyona pomiędzy segmentami C-SUV i D-SUV. Rozstaw osi liczący 2680 mm przekłada się na przestronną kabinę, a prześwit minimalny 194 mm sprawia, że autem można śmiało zjeżdżać na szutrowe ścieżki, a w mieście bez obaw wdrapywać się na wysokie krawężniki. Zawieszenie zostało komfortowo zestrojone, podobnie jak układ kierowniczy działający wręcz rozleniwiająco na osobę prowadzącą pojazd.

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6AT Adventure Fot. Rafał Mądry

Przestronna i starannie wykonana kabina

Kabina jest przyzwoicie wygłuszona i starannie wykonana, a pozycja za kierownicą wygodna. Osoby lubiące efekt patrzenia na drogę z wyższej pozycji łatwo odnajdą się we wnętrzu, do którego raczej się wchodzi, niż wsiada. Miejsca na kanapie jest sporo, a bagażnik zadowala pojemnością - połknie od 668 l do 1568 l przy położonych oparciach kanapy. Konfigurując pojazd można wybrać różne warianty i kolory tapicerki, która już w postawie jest wykonana ze skóry ekologicznej.

Konsola środkowa z otwartą przestrzenią po środku oraz wybierakiem biegów wychodzącym z podłokietnika, ma swoje zalety. W obszarze tym znajduje się też indukcyjna ładowarka smartfona, zamykany schowek i cupholdery. W konsoli centralnej pod nawiewami wygospodarowano przestrzeń na zamykaną półkę, która świetnie się spisuje jako podkładka albo stojak pod smartfona.

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6AT Adventure Fot. Rafał Mądry

Konsola bez przycisków i niezłe wyposażenie

Niepocieszeni mogą być miłośnicy klasycznych przycisków i pokręteł. Sterowanie funkcjami wentylacji kabiny, radiem oraz jego głośnością, a nawet trybami jazdy, odbywa się z poziomu ekranu dotykowego. Niezbędne przyciski zachowano jedynie na kierownicy. Pod jednym z nich kierowca może zaprogramować wybraną przez siebie funkcję. Do obsługi menu multimediów oraz ustawień pojazdu trzeba się przyzwyczaić, podobnie jak do cyfrowych wskaźników, których grafika bardzo przypomina wskazania znane z nowych samochodów marki BMW. Ekrany połączono w całość pod jedną taflą szkła.

Samochód jest oferowany w trzech wersjach: Joy, Adventure oraz Wild. Już standardowy wariant Joy zdecydowanie ma się czym pochwalić. Wyposażenie obejmuje m.in.: felgi aluminiowe 20" z oponami o rozmiarze 245/45, skórzaną tapicerkę, fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją ogrzewania i wentylacji, tylną podgrzewaną kanapę, 2-strefową automatyczną klimatyzację, nawigację GPS, dwa wyświetlacze cyfrowe 12,3", łączność Bluetooth z Android Auto/Apple CarPlay, 6 głośników, czujniki parkowania tylne i kamerę cofania HD, centralny zamek sterowany pilotem, osiem poduszek powietrznych i arsenał systemów podnoszących bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6AT Adventure Fot. Rafał Mądry

Pod maską zwykły silnik 1.5 l z turbodoładowaniem

Auto sprawia bojowe wrażenie wizualne. Do takiego wizerunku średnio pasuje ukryty pod maską 4-cylindrowy silnik. Actyon jest napędzany benzynową jednostką o pojemności 1.5 l z turbodoładowaniem. To dokładnie ten sam motor 1.5 GDI Turbo, jaki wykorzystuje trochę mniejszy model Torres. Generowana moc wynosi 163 KM i 280 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Silnik jest łączony z manualną lub automatyczną skrzynią biegów o sześciu przełożeniach oraz napędem na przód lub na cztery koła.

Przy pierwszym kontakcie z Actyonem można odnieść wrażenie, że do kręcenia się z punktu A do B mocniejszego silnika pojazd ten nie potrzebuje. Motor sprawnie radzi sobie z napędzeniem wozu ważącego prawie 1,6 tony. Ładne wnętrze, w którym rozpościera się atmosfera komfortu, nie nastraja do dynamicznej jazdy. Kiedy kierowcę najdzie jednak chęć dynamicznego wyprzedzenia innego auta, pojawi się poczucie, że jednostce trochę brakuje pary i zachodzi potrzeba samodzielnego redukowania biegów przy użyciu łopatek przy kierownicy. Praca automatycznej skrzyni nie ma za grosz charakteru.

Wersja 2WD rozpędza się do prędkości 194 km/h, a 4WD osiąga maksymalnie 191 km/h. Wartości przyspieszenia od 0 do pierwszych 100 km/h producent nie podaje. O zużyciu paliwa ciężko napisać coś sensownego po krótkiej przejażdżce. Nie trudno jednak stwierdzić, że silnik 1.5 turbo nie należy do oszczędnych, kiedy komputer pokładowy podczas miejskiej jazdy pokazuje wartości powyżej 10 litrów na setkę. Silnik nie został w żaden sposób zelektryfikowany. W Actyonie technologia hybrydowa ma jednak się pojawić i jeszcze w 2025 roku rozbudować ofertę układów napędowych.

Silnik 1.5 GDI Turbo 6AT w KGM Actyon Fot. Rafał Mądry

KGM Actyon - cena w Polsce

KGM Actyon na polskim rynku jest oferowany w trzech wersjach wyposażenia: Joy, Adventure i Wild. Model lokowany w bardzo konkurencyjnym segmencie SUV-ów, będzie musiał walczyć o klienta z takimi pojazdami jak: Dacia Bigster, Ford Kuga, Renault Austral, Toyota RAV4 czy Honda CR-V. Zaletą Actyona jest z pewnością bogate wyposażenie, pojemny bagażnik, atrakcyjny design oraz możliwość wyboru napędu na cztery koła. Poważny minus to natomiast brak alternatywy w kwestii silnika.

Cena modelu bazowego z napędem przedniej osi i manualną skrzynią biegów wynosi 159 900 zł. Automat wymaga dopłaty 10 tys. zł. Lakier metalizowany to dodatkowe 2900 zł. Pakiet dwukolorowy z malowanym na czarno dachem kosztuje 2500 zł. Pojazdy są objęte 5-letnią gwarancją limitowaną przebiegiem 100 tys. km. Przedstawiony na zdjęciach samochód to wersja Adventure z automatem i napędem na przód, którego cena wynosi 179 900 zł.

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6MT Joy - cena 159 900 zł

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6MT Adventure - cena 169 900 zł

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6AT Joy - cena 169 900 zł

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6AT Adventure - cena 179 900 zł

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6AT Wild - cena 192 900 zł

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6AT 4x4 Joy - cena 179 900 zł

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6AT 4x4 Adventure - cena 189 900 zł

KGM Actyon 1.5 GDI Turbo 6AT 4x4 Wild - cena 202 900 zł

Actyon to nie jedyny samochód KGM w sprzedaży nad Wisłą. KGM Motors będzie kontynuować produkcję obecnych, znanych już w Polsce modeli: Rexton, Torres, Musso, Korando, Tivoli. Proces przekształcania punktów sprzedaży potrwa pewien czas, dlatego oficjalnie wciąż będzie jeszcze można spotkać się z funkcjonującą nazwą SsangYong by KGM.

Samochód został udostępniony do jazdy testowej przez Asian Automotive Distribution Center Sp. z o.o.. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.