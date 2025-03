Przebudują autostradę A4 na południu Polski. Odetchną nie tylko na Podkarpaciu

Nowy węzeł drogowy w ciągu autostrady A4 oraz przebudowa pobliskiej drogi wojewódzkiej nr 986. Takie plany ma GDDKiA i Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW), który analizuje oferty złożone w obecnie prowadzonym przetargu. Okazuje się, że jest aż dziewięciu chętnych na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj". Do zgarnięcia jest niemal 40 mln zł (województwo zarezerwowało na ten cel ponad 38 mln zł). Znamienne, że tylko 5 ze złożonych ofert mieści się w przyjętym budżecie.

