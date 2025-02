Technologia również w branży motoryzacyjnej idzie do przodu w celu maksymalnej automatyzacji i wygody dla kierowcy. Jednym z takich udogodnień, którego jeszcze kilkanaście lat temu na próżno było szukać w samochodach jest automatyczny włącznik świateł. Dziś to jedna z ulubionych przez kierowców funkcji, w końcu nie trzeba za każdym razem pamiętać o tej czynności.

