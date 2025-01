Zagraża nam nie tylko prędkość. Dlaczego powinniśmy uważać na strachliwych kierowców?

Podejmowanie pewnych środków ostrożności jest zazwyczaj dobrą praktyką. Jednak w niektórych sytuacjach nadmierna ostrożność może stać się problemem.

REKLAMA

Oto kilka najczęściej spotykanych na drodze typów bojaźliwych kierowców:

Nowi kierowcy – osoby, które dopiero co uzyskały prawo jazdy, mogą obawiać się innych pojazdów na drodze z powodu braku doświadczenia za kierownicą.

Starsi kierowcy – wraz z wiekiem ludzie mogą doświadczać pogorszenia słuchu lub wzroku, co zwiększa prawdopodobieństwo odczuwania lęku podczas jazdy.

Nietrzeźwi kierowcy – osoby pod wpływem alkoholu lub innych substancji mogą obawiać się zatrzymania przez policję lub spowodowania kolizji, co może prowadzić do nadmiernej ostrożności.

Nowy limit alkoholu dla kierowców. Rząd rozważa radykalne zmiany (zdjęcie ilustracyjne) Alex P, pexels.com

Strachliwi kierowcy kontra agresywni kierowcy: Kto jest gorszy?

Trudno jednoznacznie określić, czy większe zagrożenie stanowią agresywni, czy bojaźliwi kierowcy. Oba typy mogą stwarzać poważne ryzyko na drodze. Agresywny kierowca może przekraczać prędkość, zajeżdżać drogę innym pojazdom lub wykonywać gwałtowne manewry. Natomiast lękliwy kierowca może nadmiernie unikać ryzyka, co prowadzi do nieprzewidywalnych sytuacji. Działania bojaźliwego kierowcy mogą także prowokować niebezpieczne zachowania ze strony agresywnych kierowców, co zwiększa ryzyko poważnych kolizji. Na przykład nieostrożny kierowca, próbując wyprzedzić bojaźliwego kierowcę jadącego poniżej dopuszczalnej prędkości na jednopasmowej drodze, może źle oszacować odległość i doprowadzić do czołowego zderzenia.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Jak unikać sytuacji z udziałem nadmiernie ostrożnych kierowców?

Dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie takim kierowcom odpowiedniej przestrzeni. Ważne jest także zachowanie cierpliwości – frustracja może prowadzić do niebezpiecznych zachowań. Warto utrzymywać bezpieczny odstęp między pojazdami, co pozwoli na odpowiednią reakcję w razie nagłego hamowania lub nieoczekiwanego manewru.