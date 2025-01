Warszawa przygotowała łamigłówkę dla kierowców. To przyszłe skrzyżowanie. Wiesz jak pojechać?

Warszawa szykuje się na kolejną dużą zmianę w organizacji ruchu. W ramach budowy nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego czeka nas istotna przebudowa skrzyżowania ulic Bitwy Warszawskiej 1920 r., Grójeckiej i Banacha. Zmiany te mają umożliwić dostosowanie infrastruktury drogowej do nowego układu torowego, jednak kierowcy już teraz wyrażają swoje zaniepokojenie. W mediach społecznościowych pojawiają się komentarze sugerujące, że nowa organizacja ruchu będzie wyzwaniem dla wielu zmotoryzowanych użytkowników dróg.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jak będzie wyglądać organizacja ruchu?

Zmiany zaczną obowiązywać od pierwszego weekendu lutego. Jezdnia zachodnia ulicy Grójeckiej zostanie zamknięta, a ruch w obu kierunkach będzie odbywać się po jezdni wschodniej. Dla bezpieczeństwa powstaną tymczasowe przewiązki przez torowisko tramwajowe, a na nich zostanie wprowadzona sygnalizacja świetlna.

Największe wyzwania czekają kierowców, którzy:

jadąc do centrum, będą mieli tylko jeden pas ruchu,

jadąc w stronę dzielnicy Włochy, będą mieli do dyspozycji dwa pasy,

nie będą mogli skręcić w lewo w Bitwy Warszawskiej 1920 r.,

nie będą mogli skręcić w lewo w Banacha ani w prawo w Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Dodatkowo zmienią się trasy autobusów linii 154, 167, 191, 208, 414 i 521.

Zamieszanie na drodze i rosnące obawy kierowców

Po opublikowaniu wizualizacji nowego układu skrzyżowania, kierowcy nie kryli zaskoczenia, a co poniektórzy także... przerażenia. Faktycznie, krzyżówka dróg samochodowych i tramwajowych wygląda w tym miejscy na wyjątkowo zagmatwaną. Niektórzy już nawet żartowali, że zaprojektowane wysepki, będą stałym miejsce parkowania dla lawet pomocy drogowej, bo o wypadek będzie tam łatwiej niż na innych skrzyżowaniach stolicy. Nie brakuje też dość zabawnych komentarzy:

"Czy użytkownicy będą mogli liczyć na bezpłatne egzemplarze map, pokazujących jak przedrzeć się przez to wspaniałe skrzyżowanie?" - napisał pan Tomasz. Pani Marta z kolei porównała nowe skrzyżowanie do Tetrisa. Nie brakowało też porównań do Tokio. Jak widać, nowe skrzyżowanie po przebudowie może siać postrach wśród kierowców.

Dlaczego to wszystko jest konieczne?

Zamieszanie na drogach to cena za modernizację warszawskiej infrastruktury. Po zakończeniu prac skrzyżowanie zyska nowy układ torowy, umożliwiający ruch tramwajów we wszystkich kierunkach. Konieczna jest też przebudowa licznych instalacji podziemnych, takich jak sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne czy energetyczne. Ostatecznie cała inwestycja ma poprawić komunikację i zmniejszyć korki w tej części miasta.

Kiedy skończą się utrudnienia?

Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha będą trwały co najmniej do końca roku. Na przestrzeni kolejnych miesięcy pojawią się kolejne etapy prac, obejmujące zamykanie wlotów ulic czy czasowe wstrzymanie ruchu tramwajów.

Mimo narzekania kierowców, warszawscy urzędnicy podkreślają, że skomplikowane prace są konieczne i pozwolą uniknąć kolejnych wielkich remontów w przyszłości. "To inwestycja na dziesiątki lat, musimy uzbroić się w cierpliwość" – tłumaczą przedstawiciele miasta.