Jaka prędkość powinna obowiązywać na polskich autostradach? Oto najczęściej wskazywana odpowiedź

W naszym kraju przywykliśmy do narzekania. Że za drogo, za mało, za dużo, za bogato, zbyt skromnie, za słodko albo za gorzko. Można tak jeszcze długo wyliczać. Także w kwestii motoryzacji. Jak jest z limitami prędkości na polskich autostradach? Czy kierowcy mają powód do narzekania? Zapytaliśmy naszych czytelników o to jaka prędkość powinna obowiązywać na autostradach w Polsce. Zerknijcie na poniższe wyniki. Pod koniec stycznia 2025 r. zebraliśmy już ponad 10 tys. głosów.

Sondaż - jaka prędkość powinna obowiązywać na autostradach w Polsce? (wyniki zebrane do końca stycznia 2025 r.) Gazeta.pl

Zdziwiona? Zdziwiony? Okazuje się, że obecnie obowiązujący polski limit wskazało najwięcej respondentów. Druga w kolejności odpowiedź to 150 km/h. W chwili przygotowania tekstu wskazało ją ponad 23 proc. respondentów. Co ciekawe wspomniane ograniczenie obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. u naszych południowych sąsiadów. To dość spora zmiana, gdyż Czesi wcześniej stosowali 130 km/h. Warto przypomnieć, że nie tylko w Czechach dokonano zmiany. W Holandii również można jeździć szybciej. Na wybranych odcinkach autostrad A6 i A7 zamiast 100 km/h obowiązuje 130 km/h (niewykluczone, że obejmie też A37).

Nawet obecne 140 km/h niełatwo utrzymać w wielu miejscach

Oczywiście osobną kwestią pozostaje czy najczęściej wskazywany limit 140 km/h można bez trudu osiągnąć w naszym kraju. Nie jest tajemnicą, że na mapie kraju łatwo wskazać odcinki autostrad na których utrzymanie 140 km/h na tempomacie to wyjątkowe wyzwanie. Wręcz wyzwanie na miarę "mission impossible". A to nie wszystko.

Ciekawie prezentuje się nowa rządowa strategia wedle której odcinkowe pomiary prędkości (OPP) pojawią się na wielu odcinkach dróg ekspresowych i autostrad w Polsce (umowę o montażu już zawarto). Jak to wpłynie na prędkość przejazdu i płynność ruchu? To bardzo dobre pytanie. Jedno nie ulega wątpliwości. Biorąc pod uwagę kulturę jazdy w Polsce takie rozwiązania są bardzo potrzebne (podobnie jak kontrola utrzymania odległości między pojazdami i sprawniejsze egzekwowanie istniejących przepisów). Poniżej podstawowa lista odcinków autostrad w Polsce na których zostaną zainstalowane zestawy OPP

Miejsca instalacji nowych odcinkowych pomiarów prędkości na autostradach w Polsce (lista podstawowa)

Dolnośląskie. Autostrada A4. Węzeł Kąty Wrocławskie – węzeł Wrocław Południe

Dolnośląskie. Autostrada A4. Węzeł Krzyżowa – węzeł Krzywa

Dolnośląskie. Autostrada A8. Węzeł Wrocław Północ – węzeł Wrocław Stadion

Łódzkie. Autostrada A1. Węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk

Łódzkie. Autostrada A1. Węzeł Kutno- węzeł Piątek

Małopolskie. Autostrada A4. Węzeł Kurdwanów – Węzeł Wielicka

Małopolskie. Autostrada A4. Węzeł Tarnów Centrum – MOP Jawornik

Małopolskie. Autostrada A4. Węzeł Brzesko – węzeł Tarnów Mościce

Mazowieckie. Autostrada A2. Węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów

Opolskie. Autostrada A4. Węzeł Opole Zachód – MOP Prószków

Podkarpackie. Autostrada A4. Węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Rzeszów Zachód

Śląskie. Autostrada A4. Węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska

Śląskie. Autostrada A1. Węzeł Częstochowa Południe - węzeł Woźniki

Śląskie. Autostrada A1. Okolice m. Brodowe – węzeł Mykanów

Śląskie. Autostrada A1. Węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód

Wielkopolskie. Autostrada A2. Węzeł Koło – węzeł Dąbie

Zachodniopomorskie. Autostrada A6. Węzeł Dąbie – węzeł Rzęśnica

Głosowanie dalej trwa. Chętni zawsze mogą oddać swój głos. Jestem ciekaw czy wyniki zmienią się w niezbyt odległej przyszłości. Z pewnością nie raz jeszcze zajrzymy zatem do obecnego sondażu.